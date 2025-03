Nichts weniger als das wichtigste Spiel des Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren in den zurückliegenden neun Jahren steigt an diesem Dienstag um 19.30 Uhr. Die Wertachstädter müssen in den Play-downs der DEL 2 die Selber Wölfe bezwingen, um drei Tage später in Oberfranken erneut das wichtigste Spiel des Jahrzehnts bestreiten zu dürfen.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESVK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESV Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis