Nach Joker-Niederlage in Bad Nauheim: „Das tat heute sehr weh“

„Das tut heute sehr weh“, räumte ESVK-Trainer Leif Carlsson am Freitagabend ein. Im vierten Saisonduell mit dem EC Bad Nauheim kassierten die Allgäuer die erste Niederlage gegen die Roten Teufel und haben sich in den Kampf um Platz zehn der Deutschen Eishockey-Liga 2 tiefer verwickeln lassen. Am Ende stand ein 3:7 (0:0, 2:3, 1:4) im Colonel-Knight-Stadion auf der Anzeigetafel. Dass das Resultat am Ende viel zu hoch ausgefallen war – ein schwacher Trost.

