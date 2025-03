Riesenjubel in Kaufbeuren - Joker bleiben in der DHL2

Mit 4:2 gewinnt der ESV Kaufbeuren am Freitagabend auswärts gegen Selb. Nachdem die Wölfe zweimal eine Kaufbeurer Führung ausgleichen konnten, trafen Nolan Yaremko und Colby McAuley im dritten Drittel zum Endstand.

Unsere Analyse folgt.

ESVK gegen Selb am Freitag - das bedeutet das Ergebnis

Kaufbeuren siegt gegen Selb und bleibt so in der DHL2. Selb muss in der weiteren Play-Down-Runde gegen Regensburg oder Crimmitschau antreten.