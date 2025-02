ESVK verliert Derby, die Fans aber gewinnen

Für den ESVK wird es in der DEL2 immer enger: Die Mannschaft von Trainer Leif Carlsson hat in den zurückliegenden fünf Spielen gerade einmal zwei Punkte geholt – die vergangenen vier Partien wurden allesamt verloren. Auf Platz neun liegend haben die Allgäuer jetzt noch zwei Zähler Vorsprung auf Rang elf, der den Gang in die Playdowns, also die Abstiegsrunde, bedeuten würde. Gegen Landshut verlor Kaufbeuren am Sonntag in der ausverkauften Energie Schwaben Arena verdient mit 1:4. Einige „K“s waren für die Kaufbeurer dabei ausschlaggebend.

