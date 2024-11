Was Fießinger und Vogler nach dem Derby zwischen ESVK und Landshut kritisieren

Es war ein würdiges Bild, das sich den Fans in der ausverkauften Energie Schwaben Arena bot. Mit einer gigantischen Choreografie erinnerte die aktive Fanszene an einen der emotionalsten Momente der jüngeren ESVK-Historie: Den wuchtvollen Sieg im siebten Spiel der zurückliegenden Play-Off-Viertelfinalserie und insbesondere an das alles entscheidende Tor von Sami Blomqvist. Dieser Moment vollster Freude, er ist Monate her - und ganz offenbar reichlich Frustration gewichen. Dazwischen liegt inzwischen eine blamable 0:7-Niederlage der Buronstädter in Landshut und seit vergangenem Freitag ein weiteres dürftiges 2:5.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESVK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landshut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis