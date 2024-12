ESVK-Fans müssen ihre Erwartungshaltung überprüfen

Auch wenn es nur 98 Kilometer sind, die die Energie Schwaben Arena von der Allianz Arena trennen: Auch 2024 ist der ESV Kaufbeuren nicht der FC Bayern München.

Im Gegenteil: Die Joker sind mit einem im DEL2-Vergleich kleinen Budget ins Rennen gegangen. Dass die Allgäuer aktuell und wohl auch auf absehbare Zeit der Underdog der Liga sind, scheint in den Köpfen vieler Fans vollends verblasst zu sein.

Fans sind mit dem ESVK unzufrieden

Schon seit Wochen wird die ESVK-Saison im Stadion und im Netz nahezu in Schutt und Asche geredet. Das zeigt, wie sehr die Erwartungshaltung an die Joker gestiegen ist und ist, so kurios das klingt, irgendwie auch ein Kompliment an die Verantwortlichen.

Es ist somit der eigene Erfolg und die eigene Attraktivität, die die Joker in diesen Wochen einholen. Nein, die Mannschaft spielt nicht mehr so schön wie noch vor einem Jahr.

Ja, mitunter sehen die Fans da unten auf dem Eis wenig attraktives Eishockey. Dass es aber ein Erfolg ist, trotzdem so kontinuierlich und gut zu punkten, geht in mancher Bewertung völlig unter. Der ESVK ist nicht der FC Bayern und darf mit Tabellenplatz vier durchaus zufrieden sein.

