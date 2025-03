ESVK feiert den Klassenerhalt: Das sagen Trainer, Fans & Verantwortliche

Es war das alles entscheidende Spiel der Play-Down-Serie: Mit 4:2 hat der ESV Kaufbeuren am Freitagabend in Selb gewonnen und sich somit den Klassenerhalt gesichert. Das 4:2 war ein Schlusspunkt einer turbulenten Saison, der ersten seit 15/16, in der die Joker am Ende nicht in den (Pre-)Play-offs spielten. Der Klassenerhalt in den Play-downs, er war sozusagen das Minimalziel. Nach dem Klassenerhalt haben wir zahlreiche Stimmen gesammelt.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klassenerhalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Morgenstund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis