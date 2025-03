So krass geht‘s im Netz vor dem Entscheidungsspiel des ESVK gegen Selb zu

Mit einem 6:2 im dritten Heimspiel der laufenden Play-down-Serie hat sich der ESV Kaufbeuren die Chance bewahrt, die Klasse noch in dieser Serie zu halten. Die Ausgangslage ist nun einfach. Wer das nächste Spiel am Freitag um 19.30 Uhr gewinnt, feiert den Verbleib in der DEL2. Die andere Mannschaft muss in einer zweiten Play-down-Runde gegen den Verlierer der Serie Crimmitschau gegen Regensburg zittern.

Harte Checks und Trashtalk gibt es derzeit nicht nur auf dem Eis in Selb und Kaufbeuren, sondern auch im Netz. Sowohl Posts der Liga als auch der beiden Vereine werden für den Austausch von „Nettigkeiten“ genutzt. So kommentierte Thomas Süssenbach den Kaufbeurer Sieg am Dienstagabend mit der Aussage: „Auch Bauern können Eishockey spielen.“

„Schießt die Almkacker aus der Halle.“ Wölfe-Fan bei Facebook über den ESVK

In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt der offenbar den Wölfen die Daumen drückende Gerhard Künzel. Er fordert von den Oberfranken für das Freitagsspiel: „Schießt die Almkacker aus der Halle. Ich will eine Saisonabschlussfeier, wie wir sie noch nie erlebt haben.“

Kritischer ist da schon Jürgen Kühlmann unterwegs. Er bezeichnete die Selber Leistung am Dienstag als „unglaublich“, sie sei nämlich ein Rückschritt zur Spielweise der ganzen Saison gewesen. Auch Peter Hanft aus dem Selber Anhang war unzufrieden - und bediente mit seinem Posting gleichzeitig das Facebook-Klischee, dass nicht immer alle Postings wirklich zu entziffern sind. Er schrieb: „So was von euch an Spieler Unsporliches Verhalten habe ich noch nicht gesehen hoffentlich Fahlen die Schisrichter nicht wieder hinein.“

Neue Play-down-Regel führt zu Entscheidungsspiel in Selb

Einen Punkt machte derweil Thomas Schwirtz, der nämlich die ungewöhnliche Konstellation anspricht. Mit der Regelung, dass Kaufbeuren als Hauptrunden-Elfter in dieser Serie nur drei Siege zum Seriengewinn braucht, Selb aber vier, hat die Liga dem Besserplatzierten eigentlich einen Vorteil verschafft. Somit kann es aber zur kuriosen Situation kommen, dass Kaufbeuren nach sechs Spielen und beim Serienstand von 3:3 gewinnt. „Jetzt hat der Tabellenletzte das entscheidende Spiel zu Hause. DEL2 sollte darüber nachdenken“, findet Schwirtz.

Philip Wun hofft, dass die Selber am Freitag „daheim den Sack zumachen“ und bezeichnete einige wirklich unter die Gürtellinie gehende Kommentare von beiden Seiten als schlicht „ekelhaft“. Mitunter ging‘s in den Kommentarspalten aber auch freundlich zu. Unter dem Facebook-Posting des ESV Kaufbeuren befanden sich zahlreiche Glückwünsche.

So postete der offizielle Account der Sparkasse Allgäu sachkundig: „Gut, dass die erfahrenen Spieler getroffen haben. Das gibt hoffentlich das notwendige Selbstvertrauen für das entscheidende Spiel“ und User Gefan Stentz lobte: „Starker Auftritt... Körpersprache, nötige Härte, Engagement... das war ein Riesenschritt in die richtige Richtung.“

Hinzu kamen Glückwünsche aus vielen Regionen Eishockey-Deutschlands - etwa aus Memmingen, aus Weiden und sogar aus Selb. „War heute ein starkes Spiel von euch. Jetzt kommt es am Freitag zum Showdown“, zeigte Domi Tennert, dass Social Media eben auch anders sein kann. „Gradlinig und einfach spielen“, forderte User „mktwenty2“ auf Instagram und tina_0707 machte Mut: „Ich wusste, ihr könnt es. Das nächste Spiel packt ihr auch.“ Immer wieder zu lesen von Kaufbeurern war die Ansage: „Am Freitag alle nach Selb.“ Vermutlich werden sich also einige Unterstützer auf den Weg machen.

Fans fordern: ESVK muss auf Dienstags-Leistung aufbauen

Auffallend: Im vom ESVK betriebenen eigenen Fanforum war nach dem Sieg - wie üblich - deutlich weniger los als nach einer Niederlage. User Daniel Kunce freute sich: „Auf diese Leistung dürfen wir noch etwas Konzentration und Struktur drauf packen, dann sieht es für Freitag recht ordentlich aus.“

User Rebel formulierte den Wunsch: „Hoffentlich (!) belohnen sich die Spieler mit der vorgezogenen Sommerpause, indem sie noch einmal die selbe Leistung in Selb erbringen. Das wäre top!“ Und Schnuppi75 sprach nochmals das zu Beginn der Serie sehr harte Einsteigen der Oberfranken an. „Kaum dürfen sie kein „dreckiges Eishockey“ mit übertriebener Härte spielen, hat Kaufbeuren eine sehr gute Chance das Spiel zu gewinnen. Mal sehen wie die Selber am Freitag zu Werke gehen. Wird viel von der Konsequenz der Schiedsrichter abhängen.“

Im Normalfall ist es nach Abschluss eine Serie im Eishockey dann auch die Regel, dass der „Trashtalk“ im Netz aufhört. Wie viele Glückwünsche werden also am Freitagabend ausgetauscht?

