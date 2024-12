ESVK spielt gegen Rosenheim gut und verliert doch - die Analyse

Nach 40 gespielten Minuten durften sich die Spieler des ESV Kaufbeuren berechtigte Hoffnungen auf Zählbares beim DEL2-Gastspiel in Rosenheim machen. Die Joker hatten einen 0:1-Rückstand aufgeholt, waren gut in der Partie und hatten das Momentum für sich, als sich Daniel Fießinger Sekunden vor der Drittelpause einen Penalty von C.J. Stretch fischte. Im letzten Abschnitt dauerte es dann keine fünf Minuten, als die Gäste wieder ins Hintertreffen gerieten – und diesmal gab es keine Aufholjagd mehr. Am Ende unterlag der ESVK den Starbulls mit 2:5.

