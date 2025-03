ESVK kriegt den Puck einfach nicht rein - Niederlage in Selb

Der ESV Kaufbeuren hat am Sonntag sein Play-down-Spiel in Selb mit 0:1 verloren, obwohl die Joker über weite Strecken die deutlich bessere Mannschaft waren. Der Druck auf den Schultern der Spieler war beiden Farben anzumerken. Im ersten Drittel nutzten weder die Hausherren noch die Joker die Chance, im Powerplay in Führung zu gehen.

Nach dem ersten Seitenwechsel kam Kaufbeuren weiterhin gut und mit Tempo vor des Gegners Tor, ein Treffer aber gelang eben nicht. Zu überhastet agierten sie dann in doppelter Überzahl. Der ehemalige KHL-Spieler Ryan Sproul war es schließlich, der Selb in der 36. Minute mit 1:0 in Führung brachte.

Selb verwaltete am Ende nur noch

Selb versuchte in Folge nochmals nachzulegen, was aber nicht klappte. Auch im Schlussabschnitt mühten sich die Allgäuer redlich, den Ausgleich zu erzielen. Die ganz großen Hochkaräter blieben aber aus. So haben die Wölfe nach nun drei Siegen in Folge die Möglichkeit, schon am Dienstagabend den Klassenerhalt zu feiern und die Joker in die zweite Play-down-Runde zu schicken. Kaufbeuren braucht für ein Weiterkommen zwei Siege.

