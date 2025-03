Grenzenloser Jubel: Was nach dem ESVK-Sieg in Selb passierte

Es dürfte eine regelrechte Gerölllawine gewesen sein, die Fans, Spielern und Verantwortlichen des ESV Kaufbeuren am Freitag um ziemlich genau 22 Uhr von den Herzen fiel. Auf dem Eis jubelten die Joker sogar schon drei Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene. Nach einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel in Selb, das die Allgäuer letztlich mit 4:2 für sich entschieden, stand fest: Die Joker spielen auch in der kommenden Saison in der DEL2.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESVK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Selb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis