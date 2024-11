„Arrogant“ & „faul“: Was den ESVK-U20-Trainer auf die Palme brachte

Es war das Wochenende der ersten Siege in der U20-Top-Division. Am Sonntag hat der Nachwuchs des ESV Kaufbeuren gegen Iserlohn gewonnen, wenn auch nur mit 4:3 in der Verlängerung.

Für die Mannschaft von Trainer Pyry Eskola war das der erste Sieg in der Klasse. Das heißt aber auch: Am Samstag war es den Iserlohnern (nach acht erfolglosen Matches) gelungen, drei Punkte aus Kaufbeuren zu entführen (Endstand 4:6). Diese ESVK-Niederlage setzte dann auch direkt den Ton.

Wir waren richtig scheiße Pyry Eskola, Trainer ESVK-U20

Denn Eskola war mächtig sauer über das pomadige Auftreten seines Teams. Er sagte: „Wir waren richtig scheiße.“ Den Auftritt seiner Mannschaft nannte er gleichermaßen „faul“, „schlecht“ und „arrogant“.

Klare Steigerung bei ESVK-U20 am Sonntag

So könne man nicht sein, egal gegen wen man spiele, monierte der Übungsleiter. „Ich war richtig sauer und die Jungs wissen das auch“, sagte er über das Spiel, in dem Kaufbeuren nicht eine einzige Minute in Führung lag.

Die Ansprache des Coaches fruchtete – am Sonntagmittag präsentierte sich das Team deutlich verbessert. Der erste Treffer der jungen Kaufbeurer fiel quasi direkt zu Spielbeginn, nach nur sieben Sekunden. Eskola sah sein Team sogar „richtig gut“ – zu bemängeln gab es nur, dass Kaufbeuren seine Chancen nicht gut genug nutzte.

Bei optimalerer Ausbeute wäre auch ein Sieg nach 60 Minuten möglich gewesen. „Wir müssen nur konsequenter beim Toreschießen sein, Chancen hatten wir genug“, sagte der Coach, der deshalb auch von einem verlorenen Punkt am Sonntag sprach. (wes)

Die Spiele im Stenogramm ESV Kaufbeuren – Iserlohner EC 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Tore: 0:1 Propst (7.), 0:2 Brunner (11.), 1:2, 2:2 Fischer (17., 20.), 2:3 Brunner (31.), 3:3 Andzs (40.), 3:4 Radionovs (46.), 3:5 Benner (51.), 3:6 Radionovs (59./EN), 4:6 Farkas (60.). Zuschauer: 100. Strafminuten: ESVK 10, IEC 10

ESV Kaufbeuren – Iserlohner EC 4:3 n.V. (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Tore: 1:0 Doronin (1.), 2:0 Stöhr (8.), 2:1 Bussmann (10.), 2:2 Nash (17.), 3:2 Thal (32.), 3:3 Molnar (60.), 4:3 Farkas (64.). Zuschauer: 167- Strafminuten: ESVK 12, IEC 6.