ESV Kaufbeuren verliert in Dresden - warum es dennoch ein gutes Spiel war

Auch wenn der ESV Kaufbeuren am Sonntag mit 1:4 in Dresden verloren hat, haben die Joker ein über weite Strecken gutes Auswärtsspiel absolviert. Die Joker waren immer dann gut in Fahrt, wenn sie aktiv und aggressiv zu Werke gingen. Wie gute 15 Minuten lang im ersten Abschnitt.

Die erste große Chance des Spiels hatte dennoch Dresdens Drew LeBlanc (4.), der in der achten Minute dann auch einen Abpraller zum 1:0 für seine Farben verwandelte. Nur eine Minute später hatte Joker-Kapitän Simon Schütz die richtige Antwort: Das 1:1, ein sehenswerter Schlagschuss von der blauen Linie.

ESVK im zweiten Drittel oft nur Zuschauer

Etwas Glück hatte Dresden in der 16. Minute. Erneut war es ein Abpraller, der am Schläger von Travis Turnbull landete. Dresdens Kapitän netzte zum 2:1 ein.. Zu passiv agierten die Allgäuer im Mittelabschnitt. Offensiv fanden sie kaum noch statt, zu schwach waren sie zudem das komplette Spiel über in Überzahl.

Das 3:1 von Mitch Wahl (35.) war die Folge. Im Schlussabschnitt hingegen waren die Gäste die viel aktivere Mannschaft. Dresdens Abwehr stand jedoch felsenfest. Kaufbeuren biss sich regelrecht die Zähne aus. Die Allgäuer fanden kaum ein Durchkommen. Als sie Torwart Fießinger zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, fiel noch das 4:1. Entsprechend war es auch ein verdienter Sieg der Eislöwen.