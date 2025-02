Stark dezimierter ESVK unterliegt auch Kassel

Mit 3:6 hat ein noch weiter dezimierter ESV Kaufbeuren am Sonntag gegen Kassel verloren. Auf der Ausfallliste der Joker standen nun zusätzlich auch der erkrankte Torwart Daniel Fießinger und Stürmer Ryan Valentini, der womöglich länger fehlen wird.

Der ESVK ließ die Huskies zu Beginn gewähren. Fießingers Ersatz Michael Karg musste in den ersten fünfeinhalb Minuten zwei Mal hinter sich greifen, einmal rettete zudem der Pfosten. Erst nach 15 Minuten fand Kaufbeuren zu sich. Kurz vor der ersten Pause verkürzte Sami Blomqvist in Überzahl zum 1:2. Im Mittelabschnitt war es ein ausgeglichenes Spiel, geprägt von starken Torhüter-Leistungen auf beiden Seiten.

4:2 für Kassel war Knackpunkt

Dass Kassels Hunter Garlent in der 30. Minute erhöhte, lag erneut daran, dass der Stürmer sträflich allein gelassen wurde. Dessen Kollege Tristan Keck scheiterte nach einem Alleingang in der 38. Minute. Im Gegenzug traf Kaufbeurens Jere Laaksonen zum 2:3. So lebte die Hoffnung auf Zählbares einige Minuten lang weiter.

Spätestens mit dem 4:2 von Keck bogen die Gäste jedoch auf die Siegerstraße ein. Sie erhöhten noch durch weitere Treffer von Duquette und Keck gegen dann wieder verunsicherte Allgäuer. Für die 3:6-Ergebniskosmetik sorgte Joker Georg Thal in der 58. Minute.