ESVK verliert gegen Selb - die Luft wird somit dünner

Der ESV Kaufbeuren hat am Freitagabend in den Play-downs gegen die Selber Wölfe mit 1:2 verloren Das heißt: Beiden Teams fehlen nun noch zwei Siege bis zum Klassenerhalt. Zwar erreichte die Partie diesmal keinen neuen Rekordwert an Strafzeiten, doch auch Spiel drei war erneut von zahlreichen Nickligkeiten geprägt

Auch Spiel drei zwischen Kaufbeuren und Selb ruppig geführt

. Den ersten Aufreger in der ausverkauften Energie Schwaben Arena leistete sich Brent Raedeke, als er zuerst Colby McAuley mit einem Stockschlag foulte und anschließend noch eine Rauferei provozieren wollte. Doch die Schiedsrichter hatten den Verursacher entlarvt und schickten den Selber Spieler doppelt auf die Strafbank.

Dagegen verlief das Kaufbeurer Powerplay harmlos und die Gäste hatten sogar bei einem Konter die Führung auf dem Schläger. Dennoch jubelte der Joker-Anhang in der 16. Minute, als Joey Lewis nach schöner Einzelaktion einnetzte. Im Anschluss agierte der ESVK noch zweimal in Überzahl, doch das Powerplay war zu ideenlos um Selb in Verlegenheit zu bringen. Wenige Sekunden vor der ersten Pause vergaben Samir Kharboutli und McAuley noch eine vielversprechende Zwei-gegen-Eins-Aktion für einen weiteren Treffer.

ESVK gegen Selb: Medizinischer Notfall sorgt für Unterbrechung

In der 23. Minute fiel der Puck dem Selber Goldhelm Ryan Smith auf den Schläger, der nicht lange fackelte und Daniel Fießinger zum 1:1-Ausgleich bezwang. In der 28. Minute war die Partie wegen eines medizinischen Notfalls in der Kaufbeurer Kurve für knapp zehn Minuten unterbrochen. Als der Stadionsprecher Entwarnung vermeldete, mühten sich beide Teams weiter, doch von DEL2-Niveau waren die Joker wie auch Selb in dieser Phase weit entfernt.

Die Partie lebte von der Spannung, aber auch einem ideenlosen Überzahlspiel auf beiden Seiten. In der 44. Minute durfte dann erneut der Gäste-Anhang jubeln, als Brent Raedeke im Powerplay zum 2:1 traf. Die Joker waren zwar bemüht um den Ausgleich, doch die dafür benötigten großen spielerischen Höhepunkte waren nicht vorhanden. In der 50. Minute konnte Nick Maul allein auf Kevin Carr zulaufen, doch der Gäste-Keeper fischte den Puck mit der Fanghand aus dem Torwinkel. 90 Sekunden vor dem Ende zog Leif Carlsson seinen letzten Joker und versuchte es ohne Torhüter, doch die Gäste verteidigten das Ergebnis über die Zeit. Beim Auswärtsspiel am Sonntag steht der ESVK nun unter Zugzwang.