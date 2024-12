ESVK unterliegt DEL2-Primus Krefeld - so lief das Spiel

Mit 4:7 verloren hat der ESV Kaufbeuren am Sonntag gegen den DEL2-Spitzenreiter aus Krefeld. Die Gäste rauschen gerade beeindruckend durch die Liga. In Kaufbeuren feierten die mitgereisten Anhänger den elften Sieg in Folge. Dabei hatten die Joker zu Beginn des Spiels durchaus Chancen, in Führung zu gehen. Nicht nur im Powerplay direkt zu Beginn, sondern später auch durch Sten Fischer oder Sami Blomqvist.

Stattdessen war es der sehr auffallend spielende Jon Matsumoto, der mit einem Schlagschuss zum 1:0 traf (6.). Vier Spielminuten später hatte Lucas Lessio etwas Glück. Der Puck prallte von der Bande hinter dem Tor ab und landete frei vor dem ESVK-Kasten. Lessio musste nur noch einnetzen.

Zwar verkürzte Sami Blomqvist in der zwölften Minute auf 1:2, am Ausgleich schnupperten die Joker aber nicht. Stattdessen nutzten die Pinguine drei Spielminuten vor Drittelende ein Powerplay zum 3:1. Auch im Mittelabschnitt präsentierten sich die Gäste dominant. Scheiterte Niederberger in der 27. Minute noch an Fießinger, bejubelte Matsumoto nur eine Minute später sein sogar in Unterzahl erzieltes 4:1. Marcinew zerstörte in der 33. Minute selbst dem größten Kaufbeurer Optimisten die Hoffnung auf Zählbares, er schoss das 5:1.

Joker müssen nach Faustkampf auf Kapitän Simon Schütz verzichten

Gegen Ende des zweiten Drittels war das Spiel nach Faustkämpfen für gewisse Zeit unterbrochen. Weil das Spiel zuvor schon recht hart geworden war, war das Spiel in Folge für Kaufbeurens Kapitän Simon Schütz und Krefelds Alexander Weiß gelaufen. Sie wurden zum Duschen geschickt. Auf das Konto von Alexander Thiel ging in der 38. Minute das zweite ESVK-Tor an diesem Abend.

Im Schlussabschnitt verkürzte zunächst Blomqvist (41.), doch die abgebrühten Krefelder antworteten mit noch zwei Treffern. Für den Endpunkt sorgte noch ein weiterer Blomqvist-Treffer Sekunden vor Schluss.

