Durschmarsch der Extraklasse

Für die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten sah es vor der Saison nicht so gut aus: Die Mannschaft war nach zwei aufeinanderfolgenden Abstiegen aus der Bayern- und der Landesliga etwas verunsichert. Auch die Gegner in der Bezirksliga sahen die die Volleyballhochburg Mauerstetten nicht als Favoriten. Obendrein hatte es im Verein Querelen gegeben, die auch nicht spurlos vorbeigegangen waren.

Start-Ziel-Sieg war nicht vorauszusehen

Doch dann drehte die Mannschaft auf, wurde ungeschlagen mit 60:4 Sätzen souveräner Meister und steigt nun in die Landesliga auf. „Es galt Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. Dass daraus ein Start-Ziel-Sieg wird, hat sich zu Saisonbeginn noch niemand im Team in dieser Deutlichkeit ausmalen können“, sagt deshalb Erfolgstrainer Jürgen Malter.

Umso größer seien nun Freude und Stolz: „Vielleicht auch etwas Ausgelassenheit, so souverän den direkten Aufstieg in die Landesliga geschafft zu haben – verbunden mit Erschöpfung und dem Drang nach einer Trainingspause“, meint Malter nach dem furiosen Ritt. Denn zu der erfolgreichen Saison gehörte auch viel Arbeit. Zunächst musste die Mannschaft trotz der Abstiege zusammengehalten werden. „Kontinuität ist so viel wert“, betont Malter.

Die Chemie im Mauerstettener Team stimmte

Dann musste dem Selbstvertrauen durch akribische Arbeit Vorschub geleistet werden – und zugleich die Vergangenheit vergessen werden: „Die Chemie hat im Team gestimmt, gepaart mit Offenheit, Ehrlichkeit sowie Vertrauen und sich endlich in Ruhe auf Training und Spieltage konzentrieren zu können, ohne wilde Störgeräusche und natürlich die Bereitschaft der Spielerinnen, mitzuziehen“, erklärt der Coach.

Zahlen zur Saison 2024/25 Meister in der Bezirksliga: SV Mauerstetten. Aufsteiger in die Landesliga: Mit 60:0 Punkten und 60:4 Sätzen. 1097 Punkte: 1. Ina Wahmhof 242. 2. Luisa Zeiler 202. 3. Leah Weh 190. 4. Nelly Hatzenbühler (über 100). 204 direkte Aufschlagpunkte: 1. Nelly Hatzenbühler 47. 2. Leah Weh 46. 3. Ina Wahmhoff 44. 117 Blocks: 1. Luisa Zeiler 39. 2. Leah Weh 35.

Er musste aber auch nach den ersten Erfolgen die Anspannung in der Mannschaft hochhalten. „Man hat ja nicht jedes Spiel oder jeden Satz geschenkt bekommen, nur weil es Bezirksliga war.“ Schließlich gehörten zur Konkurrenz zwei Mitabsteiger und drei starke Mitbewerber um den Aufstieg: „Aufsteiger Sonthofen mit dreimal Training pro Woche und dem Wunsch, die große Lücke zu ihrem Drittliga-Team zu verringern“, nennt Malter etwa.

Nur in Mauerstetten großes Publikum

Dazu sind die Spieltage in der Bezirksliga anders gestaltet – der Saisonplan ist zerpflückt mit bis zu sechs Wochen Pause. Obendrein mussten die Volleyballerinnen nun vor wenig Publikum spielen, erzählt Malter – mit drei Ausnahmen: „Die Zuschauerzahlen waren bei den meisten Auswärtsspieltagen natürlich um einiges niedriger. Umso bemerkenswerter, dass wir an den drei Heimspieltagen auf unsere zahlreichen treuen Fans zählen konnten.“

All dem begegnete Malter mit penibler Vorbereitung: „Saisonplanung und Abstimmung der Trainingsinhalte auf die Analysen nach jeden Spieltag, um zielgerichteter die Spielfähigkeit zu verbessern, ohne die Etappenziele in der Ausbildung aus den Augen zu verlieren – auch wenn es sehr zeitaufwendig ist.“

Jürgen Malter optimistisch für die Landesliga

Natürlich werde die Arbeit in der Landesliga nicht weniger und die Gegner stärker. „Aber man darf ruhig etwas optimistisch der Landesliga-Saison entgegenblicken“, meint der Trainer. Denn die Qualität seiner jungen Spielerinnen habe sich gesteigert – und erste Entscheidungen zum Kader sind schon gefallen.

Kader der Saison 2024/25 1. Anna Krüger (Außen), 2. Emma Meixner (Perspektiv), 3. Nelly Hatzenbühler (Zuspiel), 4. Pepita Kristen (Perspektiv), 5. Luisa Zeiler (Mitte), 6. Magdalena Paul (Mitte), 7. Franziska Brutscher (Libera/Kapitänin), 8. Linda Schwer (Mitte), 9. Eva Seidl (Abwehr), 10. Franzi Seibt (Außen/Co-Kapitänin), 11. Leti Ruseva (Perspektiv), 12. Marina Zabel (Außen), 13. Ina Wahmhoff (Außen), 15. Lea Weh (Mitte), 16. Marija Germanlieva (Außen).

„Acht Zusagen gibt es bereits, auch die drei Perspektivspieler sind in dieser Rolle wieder dabei“, erzählt Malter. Bei manchen gebe es Fragezeichen aufgrund ihrer Ausbildungs- oder Studiumssituation. Aber Malter hofft auf Lösungen wie Pendel-Optionen. „Von der Anreise verlagern sich einige Spiele Richtung München, da sich die Landesliga Südwest aus Schwaben und Oberbayern West zusammensetzt. Die Fahrtwege sind aber nicht unbedingt weiter.“ Daneben sind aber noch Schnuppertrainings angesetzt, um Talente zu entdecken oder Neuzugänge anzulocken.

Halle fällt mit Wasserschaden als Trainingsstützpunkt weg

Doch Planung sind vorläufig hinfällig, da die Halle in Mauerstetten aufgrund eines umfangreichen Wasserschadens für einen längeren Zeitraum komplett gesperrt ist. „Es wird im Trainingsbetrieb zu größeren Beeinträchtigungen kommen, da man die Hallenkapazitäten und Trainingszeiten mit Ausweichhallen nur bedingt kompensieren kann“, meint Malter und fügt an: „Man darf froh sein, diesmal als Weihnachtsgeschenk eine sanierte Halle zu bekommen.“

Trainer Jürgen Malter noch nicht bestätigt

Allerdings hat Malter noch gar keine Gespräche über seinen Verbleib geführt: „Das hängt nicht nur von mir ab. Bisher ist vom Verein noch niemand auf mich zugekommen.“ Das kann ja noch kommen. Die Mannschaft sieht Malter für die Landesliga jedenfalls gewappnet. „Wenn das Team zusammenbleibt und mit dieser eindrucksvollen Saison im Rücken, sollten die Mädels auch da vorne ein Wörtchen mitreden können.“