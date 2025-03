Pharaonen beim Fasching - So reich ist die Gemeinde Mauerstetten

Pünktlich um 13:33 Uhr startete am Samstag der Faschingsumzug der „Kappa Schlawagga“ mit seinen 19 Teilnehmergruppen. Trotz des kalten Windes säumten mehrere Hundert Zuschauer den Zugsweg, die allermeisten in Kostümen. So stand auch Bürgermeister Armin Holderried als Robin Hood am Rathaus und begrüßte viele Närrinnen und Narren persönlich. Erfreulich auch die Artenvielfalt beim Umzug: Es waren etliche Käfer, Hummeln, Katzen, Haifische und andere Tiere zu sehen.

