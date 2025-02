Leichte Damen und wilde Perchten ziehen durch Kaufbeuren

Wenn aus der abgebrannten Hasenfärbe ein Laufhaus wird, sich Oberbürgermeister Stefan Bosse auf offener Straße einer Schönheits-OP unterzieht und die schaurigen Perchten durch die Gassen ziehen, dann ist „Burongaudi“ in Kaufbeuren. Am Donnerstagabend schlängelte sich wieder der von Aufbruch-Umbruch organisierte Faschingsumzug durch die Altstadt. Tausende von Zuschauern säumten bei kühlem, aber trockenem Wetter die Strecke, die von Spitalhof zum historischen Rathaus in der Kaiser-Max-Straße führte.

