„Was tut mir gut? - Drei Kaufbeurer blicken auf die Fastenzeit

An diesem Mittwoch beginnt sie wieder – die Fastenzeit. Aus christlicher Sicht betrachtet, soll sie an das Leiden Jesu erinnern und uns auf das Osterfest vorbereiten. Die Tage von Aschermittwoch bis Ostersonntag stehen im Zeichen der Buße und des Verzichts. Viele Menschen üben heute freiwillig und bewusst Verzicht auf bestimmte Lebensmittel oder gewohnte Lebensmuster. Sie erleben das Fasten als eine Bereicherung ihres Lebens, als Stärkung des Geistes und die Konzentration auf das Wesentliche. Wir haben uns einmal umgehört, welche Traditionen es in Kaufbeuren zur Fastenzeit gibt.

