TV Neugablonz lässt erstmals Federn

Am vierten Doppelspieltag der 2. Bundesliga Süd hat es die Faustballer des TV Neugablonz erwischt: „Wir mussten leider dieses Jahr das erste Mal Federn lassen“, berichtet Kapitän Magnus Elstner. Immerhin gab es im zweiten Spiel einen Sieg, sodass Neugablonz Tabellenführer bleibt.

Sandro Bürger bringt TVN-Zug zum Rollen

In Eibach trafen drei der Aufstiegsaspiranten aufeinander: Der gastgebende TVE, der TV Segnitz und der TVN: „Es war ein Spitzenspieltag, bei dem es Faustball auf höchstem Niveau zu sehen gab“, meint Elstner. Er selbst stand aber nicht auf dem Parkett, da er verletzt ausgefallen war. Im ersten Spiel gegen Eibach begann Neugablonz gut und lag schnell 2:0 in Führung – geriet dann aber aus dem Takt und der TVE in Fahrt, sodass die Gastgeber nach Sätzen ausgleichen konnten. Doch dann fanden „Sandro Bürgers Angaben wieder öfters ihr Ziel und der TVN-Zug kam ins Rollen“. Mit 11:7 gewann Neugablonz den Satz und damit 3:2 das Spiel.

Danach ging es gleich gegen Segnitz weiter: „Wie erwartet gestaltete auch hier sich ein knappes Spiel auf hohem Niveau mit langen Ballwechseln“, erzählt Elstner. Am Ende gewann der TVS 3:2 – und danach auch die Partie gegen Eibach 3:1. Dennoch behauptet Neugablonz mit 14:2 Punkten die Tabellenführung vor TV Augsburg (14:2) und Segnitz (14:6).

TV Neugablonz bleibt erster - „leider nicht unbesiegt“

Mit dem ersten Platz könne das Team zufrieden sein, „auch wenn wir es leider nicht unbesiegt geschafft haben“. Deshalb wünscht sich der Kapitän mehr „Konstanz in der Abwehr und im Zuspiel“. Zumal sich bei dem kleinen Kader des TVN jeder Ausfall sofort bemerkbar macht – und derzeit grassiere auch noch eine Erkältungswelle. Aber: „Sportlich kommen wir mit der Belastung sehr gut zurecht“, meint Elstner. Zudem hat der TVN mit Daniel Mach und Hendrik Preis zwei Neuzugänge, die sich zurzeit in der Zweiten Mannschaft Wettkampfhärte holen.

Weihnachtsgeschenk - für die 1. Bundesliga

Am Wochenende steht der letzte Spieltag in diesem Jahr an – und zugleich der erste für die Rückrunde. „Es geht gegen unseren direkten Verfolger aus Augsburg und den TSV Unterpfaffenhofen“, berichtet Elstner. Er hofft natürlich, dass ein Doppelsieg gelingt – das „wäre ein super Weihnachtsgeschenk“. Und eine gute Ausgangsposition für die restliche Saison: „Das Ziel sind auf jeden Fall die Aufstiegsspiele. Sollten wir dort gewinnen, würden wir die Erfahrung vom letzten Jahr gerne noch einmal wiederholen“, erklärt Elstner. Denn da spielte der TVN in der 1. Bundesliga Süd und hinterließ bei der mit Weltmeistern und Nationalspielern gespickten Liga einen guten Eindruck.