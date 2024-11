Neue Doppelspitze der FDP Kaufbeuren steht vor großen Herausforderungen

Die neue Doppelspitze der FDP Kaufbeuren wurde im Hotel am Kamin einstimmig in ihr Amt gewählt. Sebastian Zajicek (40) und Thomas Stoll (59) folgen auf Angelika Zajicek und Günter Beck, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Angelika Zajicek hatte ihr Amt 16 Jahre inne, Beck war zweieinhalb Jahre Co-Vorsitzender.

FDP Kaufbeuren: So werden die Aufgaben verteilt

Im neuen Co-Vorsitz seien die Aufgaben wie folgt aufgeteilt: Der Unternehmensberater und Kommunikationsexperte Stoll kümmere sich um die Bundes- und Landespolitik und koordiniere den Bundestagswahlkampf. Der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal, Zajicek, übernehme die Verantwortung für die Kommunalpolitik und bereite den Kommunalwahlkampf federführend vor.

Thomas Stoll erst zwei Jahre in der Partei

Stoll bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und sagte, dass er erst im August 22 nach Kaufbeuren gezogen sei und vor zwei Jahren in die Partei eintrat. „Die Fußstapfen, die Angelika Zajicek und Günter Beck hinterlassen, flößen mir Respekt ein. Deshalb bin ich froh, dass mir mit Angelikas Sohn Sebastian ein so erfahrener und gut vernetzter Kommunalpolitiker als Co-Vorsitzender zur Seite steht.“

Das Ziel: Acht Prozent plus X der Zweitstimmen in Kaufbeuren und drei Stadtratsmandate

„Gemeinsam haben wir uns für die Bundestagswahl und die Kommunalwahl einiges vorgenommen“, erklärte Sebastian Zajicek nach der Wahl. „Acht Prozent plus X der Zweitstimmen in Kaufbeuren und drei Stadtratsmandate sind ein Wort, aber Kaufbeuren ist liberal. Wir müssen uns nur anstrengen und unsere Wählerinnen und Wähler mobilisieren.“

Angelika Zajicek ist nun Kassiererin

Die alte Doppelspitze werde ihre Erfahrung weiterhin in den Vorstand einbringen: Angelika Zajicek wurde zur Kassiererin gewählt, Beck als Beisitzer. Der zweite Beisitzer ist Florian Kukla. Der bisherige Kassierer Werner Tiedmers fungiert künftig als Kassenprüfer. Alle wurden einstimmig gewählt, teilweise hätten sich die Gewählten enthalten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Helmut Preissler für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Zudem ehrte der Kemptener Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae, in seiner Rolle als Bezirksvorsitzender der FDP Schwaben, bei der Versammlung den Kaufbeurer Helmut Preissler für 50 Jahre Mitgliedschaft in der FDP. Der Jubilar war 1974 in die Partei eingetreten, als die FDP den Einzug in den Bayerischen Landtag mit 5,2 Prozent aufgrund der neu eingeführten Fünf-Prozent-Hürde nur knapp schaffte und die rechtsextreme NPD mehr als ein Prozent der Stimmen erhielt. „Das hat mich damals zum Eintritt motiviert“, sagte Preissler.

Mitgliederzahl soll verdoppelt werden

Thomae berichtete weiter, dass die FDP seit dem Ampel-Ende bundesweit rund 2000 neue Mitglieder gewonnen habe. Für Kaufbeuren gab er das Ziel aus, die Mitgliederzahl zu verdoppeln, also 25 neue Mitglieder zu gewinnen, heißt es in der Mitteilung abschließend.