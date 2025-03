Feuerwehr rückt am Freitagmorgen zu großem Industriebetrieb aus

Feueralarm bei Hawe Hydraulik im Osten Kaufbeurens: In dem Unternehmen in der Karl-Heilmeier-Straße hatte am frühen Freitagmorgen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte rückten an.

Feueralarm in Kaufbeurer Industriebetrieb

Wie sich herausstellte, hatten brennende Späne und ein Ölgemisch in der Ansauganlage den Alarm ausgelöst. Der Brand war bereits durch die Mitarbeiter vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Lüftungsleitungen und die Lüftungsanlage vorsichtshalber mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Hawe-Mitarbeiter demontierten die Leitungen und reinigten sie. Die Feuerwehrkräfte übernahmen die Reinigung der Lüftungsanlage mit Atemschutzausrüstung.

Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Verletzt wurde niemand.