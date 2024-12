E-Call und angebranntes Essen rufen Einsatzkräfte auf den Plan

Zweimal musste die Feuerwehr am Sonntagvormittag in Kaufbeuren ausrücken. Zunächst löste kurz vor 11 Uhr eine Brandmeldeanlage in einer Einrichtung An der Schnelle aus. Grund für den Alarm war angebranntes Essen. Die 18 Einsatzkräfte, die zum vermeintlichen Brandort geeilt waren, kontrollierten die betroffenen Bereiche. Eine natürliche Belüftung war ausreichend, um die Räume wieder freigeben zu können.

28 Feuerwehrleute eilen zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall

Wenig später rief dann ein E-Call, also ein automatischer Notruf aus einem Auto, die Einsatzkräfte auf den Plan. Dieser meldete einen Notfall in der Straße Zum Guten Brunnen in Oberbeuren. Die dortige Feuerwehr sowie der Rüstzug der Feuerwehr Kaufbeuren rückten mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus. Am Einsatzort angekommen stellte sich jedoch heraus, dass der E-Call versehentlich ausgelöst worden war. Das Fahrzeug war unbeschädigt und ein Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig.