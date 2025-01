Tauwetter sorgt für Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren

Nach einem traumhaften Wintertag am Samstag zeigte die Jahreszeit am Sonntag ihr unfreundliches Gesicht. Das Tauwetter mit Regen sorgte auch in und um Kaufbeuren für Eisglätte und später weiterhin für glitschige Straßen und Wege. Die Gefahrenlage entwickelte sich allerdings dank der über Nacht schnell gestiegenen Temperaturen und des massiven Einsatzes des Winterdienstes nicht ganz so dramatisch wie in anderen Regionen.

Auch in Kaufbeuren und Umgebung allerorten Schneematsch und Schmelzwassermassen

In Stadt und Umland entstanden allerorten Schneematsch und Schmelzwassermassen. Letztere riefen am Sonntagvormittag auch die Kaufbeurer Feuerwehr auf den Plan. Die Gullys im Bereich der Bahnunterführung in der Neugablonzer Straße verstopften und es bildeten sich große Pfützen. Die Einsatzkräfte machten die Abläufe wieder frei, sodass das Wasser abfließen konnte. Während des rund 20-minütigen Einsatzes musste die Kaufbeurer Hauptverkehrsader teilweise gesperrt werden, es kam laut Mitteilung der Feuerwehr zu leichten Verkehrsbehinderungen.