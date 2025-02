Das sollte jetzt erst einmal reichen - oder doch nicht? Bei seiner jüngsten Sitzung nahmen die meisten Stadtratsmitglieder nochmals mehr oder weniger gleichmütig die lange Streichliste zur Kenntnis, die zur Konsolidierung des Kaufbeurer Haushalts erarbeitet wurde. Das Zahlenwerk soll dann Ende März offiziell beschlossen werden. Zuvor aber erläuterte Finanzreferent Markus Pferner das Konzept, mit dem die Wertachstadt ihre Sparbemühungen auch gegenüber der Bayerischen Staatsregierung dokumentiert. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass noch heuer 3,5 Millionen Euro an Sonderzuschüssen aus München nach Kaufbeuren fließen. Eine Formsache eigentlich. Von den beiden politischen Rändern des Gremiums gab es dennoch grundsätzliche Kritik an den Sparzwängen, aber auch an den Sparbemühungen.

