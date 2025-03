Berufsorientierung mit Langhantel - wer ist fit genug für die Allgäuer Polizei?

Der Hallenboden bebt. 133 Jugendliche setzen sich in Bewegung. Polizeioberkommissar Lukas Büchler joggt in kurzer Hose und Sportshirt leichtfüßig nebenher. Aufwärmen bei Popmusik für diese ganz besondere Unterrichtsstunde an der Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren. Während die anderen Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern Gleichungen lösen und Grammatik büffeln, testen die jungen Probanden in der Turnhalle, ob sie dem Polizeidienst körperlich gewachsen wären.

