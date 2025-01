Die große Vereinsfusion wirft ihre Schatten voraus

Nicht nur die anstehenden Neuwahlen, sondern besonders die Veränderungen durch die kommende Fusion der beiden Hauptvereine TV Kaufbeuren und TV Neugablonz waren die prägenden Themen bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Fördervereins für den Handballsport in Kaufbeuren.

13 Jahre Förderverein für den Kaufbeurer Handballsport

Schnell und professionell wurden die Berichte abgewickelt. Der Förderverein ist in seinen 13 Jahren nach eigenen Angaben zu einem unverzichtbaren Partner der Kaufbeurer Handballer geworden. Mit seinen „treuen und verlässlichen“ Sponsoren und Werbepartnern und den fast 100 Mitgliedern unterstütze er insbesondere den Jugendbereich der Handball-SG und unterhält zwei vereinseigene Kleinbusse. Der Kassenbericht habe auch diesmal wieder aufgezeigt, wie stabil, geordnet und gut der Verein finanziell aufgestellt ist.

Vor den turnusmäßigen Neuwahlen hatten die Verantwortlichen aber noch ein besonderes Thema zur gemeinsamen Diskussion gestellt: Wie geht es hinsichtlich der anstehenden Fusion von TV Neugablonz und TV Kaufbeuren mit der Handball-Spielgemeinschaft weiter? Was sind die voraussichtlichen Veränderungen? Wie wollen sich die Handballer im aktuell schwierigen sportlichen Umfeld entwickeln und zukunftsfähig aufstellen und welche personellen Veränderungen in der SG-Führung stehen an?

Vera Wassermann neue Jugendleiterin der SG

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg wurde bereits kurz vor der Versammlung gegangen: Mit Vera Wassermann wurde die Position der Jugendleiterin in der SG besetzt – und sie setzte bereits in dieser Diskussion wichtige Impulse. Für die Leitung der Handballabteilung nach der Fusion werden aber neue Köpfe benötigt. Die personelle Besetzung der Mannschaften muss verbessert werden und die Lücken bei den Nachwuchsteams sind zu schließen. All das gehe nur über die Gewinnung neuer Funktionäre, Betreuer und Trainer. Neben der finanziellen Sicherstellung des Spielbetriebes sieht der Förderverein gerade hierbei sein zweites wichtiges Tätigkeitsfeld.

SG und Förderverein stellen neues Gremium

Nach intensivem Austausch wurde beschlossen, eine gemeinsame Gruppe aus SG und Förderverein zu installieren, welche sich schon getroffen hat. Hier werden dann aus den vorwiegend ehemaligen, erfahrenen Handballern Projektverantwortliche für die einzelnen Themen und deren Umsetzung ernannt. Über eine gemeinsame Kommunikationsplattform sollen ein Austausch und Controlling erfolgen. Nachdem dieser Punkt zwar nicht abschließend, aber sehr positiv und zukunftsweisend abgehandelt war, standen nur noch die Neuwahlen des Fördervereins auf der Tagesordnung.

Michael Bachmann, Andi Hauptmann und Rene Westermayr bleiben

Das bewährte und eingespielte Team stellte sich komplett wieder zur Verfügung – und wurde sogar um einen weiteren Beirat ergänzt. Für die nächsten zwei Jahre werden weiter die drei Vorstände Michael Bachmann, Andi Hauptmann und Rene Westermayr die Geschicke des Fördervereins lenken. Als Schatzmeisterin steht wieder Jenny Gareis zur Verfügung, Schriftführer bleibt Andreas Kopf. Beirat für Recht und Finanzen bleibt wie seit 13 Jahren Güschi Seydel. Neu ins Team stößt als Beirat für Öffentlichkeitsarbeit Tommi Feix. Auch die beiden Kassenprüfer Thomas Krüger und Norbert Meinert wurden wie alle anderen Gewählten einstimmig bestätigt.