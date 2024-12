Steht jetzt das ganze Forettle-Center in Kaufbeuren auf dem Spiel?

Um die Anlieferzonen am Forettle-Center gibt es Streit. Ein Nachbar kritisiert den Lärm von Lastkraftwagen. Zudem entsprächen die Entladevorgänge nicht den Vorgaben in einem sogenannten Durchführungsvertrag zwischen dem Betreiber und der Stadt, der beim Bau vor zehn Jahren auf der Basis eines Stadtratsbeschlusses abgeschlossen wurde.

Die Vereinbarung soll nun geändert werden. Das ist die Voraussetzung für die Genehmigung eines Bauantrags des Betreibers, der eine praxisnahe Entladepraxis möglich machen soll – eine politische Entscheidung, die in der letzten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr für wenig festliche Stimmung sorgte.

Forettle-Center in Kaufbeuren will die Anlieferung neu regeln

Denn der Stadt liegt der Bauantrag zur Genehmigung vor, nach dem der Betreiber des Forettle-Centers die Anlieferungen neu regeln möchte. Dafür müsste der Vertrag angepasst werden, ansonsten drohen aufgrund des Nachbarschaftsstreits Zwangsgelder. Sollten die Entladevorgänge aber so nicht mehr möglich sein, geht die Bauverwaltung im Kaufbeurer Rathaus sogar von wirtschaftlichen Problemen in dem Einkaufszentrum aus, da Geschäfte schließen könnten.

Bis heute ist das gut frequentierte Forettle-Center im Stadtrat und in der Bevölkerung umstritten. Wenn es Kritik gibt, werden immer wieder ein möglicher Kaufkraftabzug aus der Altstadt und die architektonische Umsetzung angeführt. Auch eine alternative Wohnbebebauung auf der damaligen Brache in der Innenstadt wurde seinerzeit diskutiert. Vor diesem Hintergrund bekommt die Debatte um Lärmschutz und die Inhalte des Durchführungsvertrags als Teil des Bebauungsplans eine besondere Brisanz.

Bauverwaltung: Schallschutz ist übererfüllt

Der aktuelle Bauantrag sei genehmigungsfähig, wenn der Durchführungsvertrag angepasst wird, so die Bauverwaltung im Rathaus. Sie schlug dem Stadtrat diese Vertragsanpassung vor, da die zehn Jahre alte Vereinbarung in ihrer derzeitigen Fassung ohnehin eine Übererfüllung von Schallschutznormen vorsieht, ohne dass der Stadtrat dies seinerzeit konkret beabsichtigte.

Die Kritik eines einzigen Nachbarn und die verwaltungsrechtliche Bearbeitung binden zudem erhebliche Arbeitskapazitäten, teilt die Behörde mit. Gleichzeitig ist es aus Sicht der Verwaltung unverhältnismäßig, eine Betriebsgefährdung in Kauf zu zu nehmen, um Schallschutznormen überzuerfüllen.

Anliefer- und Müllhof als Abladezone in der Kritik

In der damaligen Fassung des Durchführungsvertrags findet sich eine Verpflichtung zum Schallschutz, etwa ein Verbot von „offenen“ Entladevorgängen. Demnach müsste der Investor sicherstellen, dass Anlieferverkehr im Süden und Norden am Gebäude andockt.

Während das Forettle-Center gebaut wurde, gab es allerdings mehrere Umplanungen, was schließlich dazu führte, dass Lkw-Fahrer im Norden nicht mehr andockten, sondern innerhalb eines überdachten Anliefer- und Müllhofes zum Stehen kamen, dessen Decke – so die Bauverwaltung – „vollflächig schallisolierend“ auszuführen ist. Unter diesen Voraussetzungen seien laut einer lärmtechnischen Untersuchung die Grenzwerte bei Ladevorgängen eingehalten.

Für Juristen ist die Situation ein offenes Einfallstor

Weder gegen die Baugenehmigung noch gegen die Bauplanänderungen im Jahr 2017 sei geklagt worden, so die Bauverwaltung. Damit gelten sie als bestandskräftig. Das Problem: Der Textteil des Durchführungsvertrages, der noch das Andocken der Lkw sowohl im Süden als auch im Norden vorsieht, wurde nicht geändert. Für Juristen ist diese Ungenauigkeit ein offenes Einfallstor, sofern nicht vollständig unterhalb des schallabsorbierenden Daches angeliefert wird.

„Wenn sich Dinge ändern, muss man reagieren.“ Stefan Bosse, Oberbürgermerister

Laut Bauverwaltung hat das Unternehmen, dem das Forettle-Center gehört, zuletzt 2021 den Lärm der Anliefervorgänge außerhalb der Überdachung messen lassen. Der maßgebliche Immissionsrichtwert werde an allen infrage kommenden Stellen eingehalten oder sogar unterschritten, teilt die städtische Bauverwaltung mit. Mit dem aktuellen Bauantrag möchte der Betreiber des Forettle-Centers nun eine rechtssichere Anlieferung auch außerhalb des schallschützenden Daches im Norden erreichen.

Im Stadtrat gab es dazu unterschiedliche Ansichten. „Der Betreiber hält sich einfach nicht an bestehende Verträge“, meinte Paul Meichelböck (BSW). Er übte damit auch Kritik an der Bauverwaltung. „Eigentlich müsste er zu rechtskonformen Verhalten angehalten werden.“ Bernhard Pohl (FW) sah das Recht auf Gleichbehandlung im Vordergrund. Er warnte davor, die „Büchse der Pandora“ zu öffnen und einen Präzedenzfall zu schaffen, also bei Problemen immer die Rechtslage nachträglich zu ändern. So argumentierte auch Pascal Lechler (SPD).

Knappe Mehrheit für eine Änderung des Durchführungsvertrags

Besonders Meichelböcks Kritik ärgerte Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU), der sich vor seine Verwaltung stellte. „Die Fahrer missachten die Vorgaben“, sagte er. Sie hätten die Anweisung, sich regelkonform zu verhalten. „Wir sind eine bürgerfreundliche Verwaltung und schauen uns das immer wieder an“, so Bosse zu der aktuellen Entwicklung. „Wenn sich Dinge ändern, muss man reagieren.“ Mit 18 zu 13 Stimmen votierte der Stadtrat dafür, den Durchführungsvertrag zu ändern und damit eine Genehmigung des Bauantrags für eine Anlieferung auch außerhalb des Müllhofes zu ermöglichen.

