Darum kollidieren in Friesenried die Pläne für Windkraft und Wasserschutz

In Friesenried kollidieren die Pläne für Windkraft-Gebiete mit dem Ziel der Gemeinde, Trinkwasserschutzgebiete neu auszuweisen. Das war Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Im Zuge des Ausbaus der Windenergie wurden in den einzelnen Regionalplänen Vorranggebiete ausgewiesen, in denen der Aufbau von Windkraftanlagen künftig möglich ist. Da jedoch in den Windvorranggebieten VRW22 und VRW 22a auch die als Wasserschutzgebiet I und II ausgewiesenen drei Quellen der Gemeinde Friesenried liegen, wird die Kommune im Beteiligungverfahren zur Fortschreibung des Regionalplans hinsichtlich der Windenergie in ihrer Stellungnahme verdeutlichen, dass hier eine Kollision mit Planungen der Gemeinde besteht.

Zwei Quellen sollen ein Wasserschutzgebiet werden

Die Gemeinde Friesenried will die beiden Quellen südlich von Aschtal und die Quelle südöstlich von Salenwang zu einem einzigen Wasserschutzgebiet mit den Zonen I bis III zusammenlegen und dieses Gebiet aus den Vorranggebieten für Windkraft heraussnehmen lassen. „Das verhindert nicht nur die Umklammerung des westlich und östlich Ortsteils Salenwang mit Windkrafträdern“, so Bürgermeister Bernhard Huber, „sondern insbesondere die Gefahr, dass unser Planungsvorhaben gegebenenfalls unmöglich wird“.

Gemäß dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates wird Bürgermeister Huber jetzt die Stellungnahme im Detail ausarbeiten und sich dabei auch Schützenhilfe beim Wasserwirtschaftsamt holen.

Friesenried treibt Breitbandausbau voran

Einen weiteren einstimmigen Beschluss gab es in der Ratssitzung zur Teilnahme am Breitband-Gigabitverfahren zum Ausbau der Versorgung der Gemeinde mit leistungsstarkem Internet. In dem vom Bund geförderten Verfahren geht es vorerst um die Feststellung der aktuellen Versorgung. Je nach Technik - Kupferkabel oder Glasfaser - sowie die vorhandenen Upload und Download-Geschwindigkeiten werden Punkte vergeben. Die Bewertung bildet letztlich die Grundlage dafür, ob die Gemeinde für die Förderung des Bundes für einen Glasfaserausbau infrage kommt. Bei Erfolg kann die Gemeinde mit einer 90-prozentigen-Ausbauförderung des Glasfasernetzes rechnen.

„Ob wir es dann wirklich in Anspruch nehmen, wird der Gemeinderat erst entscheiden, wenn die tatsächlichen Kosten der 10 Prozent ersichtlich sind, die von der Gemeinde getragen werden müssen“, so Huber. Da kann man gespannt sein, ob die Gemeinde die erforderliche Punktzahl erreicht. Jetzt erst einmal würden Angebote für Planungsleistungen zur Feststellung des Ist-Zustandes eingeholt.