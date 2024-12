Um Himmels willen - Orgeldienst statt Ausspannen

Stefan Mohr kennt es eigentlich gar nicht mehr anders. Seit rund 35 Jahren sind die Weihnachtstage für ihn Arbeitstage. Denn als Kirchenmusiker ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Besucher in den Kirchen zwischen den Jahren festliche Gottesdienste erleben. Das ist auch in St. Martin in Kaufbeuren so, wo er seit 2020 als Dekanatskirchenmusiker tätig ist.

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Mohr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausspann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis