Es wird Tore geben

Zum Abschluss der Kreisliga Allgäu Süd in diesem Jahr müssen Mauerstetten, Neugablonz und Pforzen ins Oberallgäu reisen. Der SVM und der BSK haben mit dem Tabellenersten und dem Zweiten zwei dicke Brocken vor sich, während der SVP beim Schlusslicht antreten muss. Dagegen hat Oberbeuren ein wichtiges Kellerduell zuhause vor sich.

Ein Kracher zum Abschluss für SV Mauerstetten

SV Mauerstetten: Interessanter Kracher zum Jahresabschluss: Der SVM tritt am Sonntag ab 13.30 Uhr beim Spitzenreiter TV Weitnau an. Zwei Punkte trennen die beiden Teams in der Tabelle. „Wir wollen noch mal ein Erfolgserlebnis verbuchen und uns in aussichtsreicher Position in die Winterpause verabschieden“, gibt SVM-Coach Uwe Zenkner die Zielrichtung vor. Mit der letzten Trainingswoche im Jahr 2024 war er sehr zufrieden, „seine Mannschaft rechnet sich daher etwas aus.“ Zumal das Duell in Weitnau vorige Saison mit 4:1 an den SVM ging. Das diesjährige Hinspiel wiederum ging 3:4 knapp verloren. Die Schlappe will Zenkner mit seiner Elf ausmerzen. Die ersten fünf Teams der Tabelle sind nach wie vor eng beisammen, mit einem Sieg könnte der SV Mauerstetten an Weitnau vorbeiziehen.

BSK Neugablonz beim Team der Stunde

BSK Olympia Neugablonz: Auf den BSK warten die letzten 90 Minuten im Kalenderjahr 2024. Die Schmuckstädter müssen am Sonntag ab 14 Uhr auswärts bei der SG Betzigau-Wildpoldsried antreten. Im Hinspiel, das auf Kunstrasen absolviert wurde, kam der BSK nicht über ein 0:0 hinaus. Die aktuelle Aufgabe ist deshalb so schwierig, weil die Oberallgäuer gerade einen starken Lauf haben. Seit sieben Partien ist die SG siegreich und liegt gemeinsam mit dem TV Weitnau und FC Füssen (alle 34 Punkte) an der Tabellenspitze. Zuletzt fertigte sie daheim Mauerstetten 5:0 ab. Das sollte dem BSK eine Warnung sein. „Die Partie wird uns nochmals fordern. Ich hoffe, dass die Mannschaft alles in die Waagschale werfen wird, um sich mit einer guten Leistung in die Winterpause zu verabschieden“, erklärt Sportvorstand Antonio Mezzoprete. Der BSK Neugablonz verlor zuletzt unnötig mit 3:4 in Kottern. Das von Kapitän Michael Henne angeführte Team ist mit 22 Punkten Tabellenneunter.

SV Pforzen muss zum Schlusslicht

SV Pforzen: Der SVO spielt am Sonntag ab 14.30 Uhr beim Tabellenschlusslicht VfB Durach II. Bei den Gastgebern wird es darauf ankommen, ob sie sich aus der Ersten verstärken können. Der SV Pforzen würde sich gerne mit einem Sieg in die Winterpause und aus dem unteren Mittelfeld verabschieden.

TSV Oberbeuren kann Big Points machen

TSV Oberbeuren: Am Sonntag steht für den TSVO das zweite Spiel der Rückrunde an – und gleichzeitig das letzte Spiel des Kalenderjahres. Die Partie gegen den 14., den TSV Oberstaufen, hat für beide Teams große Bedeutung, denn die Tabellensituation ist für beide alles andere als komfortabel: Oberbeuren rangiert mit 18 Punkten auf Platz 11, während Oberstaufen mit nur zwölf Punkten auf Platz 14 liegt. Für den TSV Oberbeuren geht es in dem Duell darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern und mit einem beruhigenderen Polster in die Winterpause zu gehen. Ein Sieg bringt dem TSVO wertvolle Punkte und einen versöhnlichen Jahresabschluss.