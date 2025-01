520 Tore, 450 Brezen und 50 Kuchen in Neugablonz

Erneut bezeichnet der BSK Olympia Neugablonz seine Hallentage für Jugendfußballer als vollen Erfolg: „Wir haben uns wieder einmal gut präsentiert und von der besten Seite gezeigt“, bilanzierte Nachwuchsleiter Ertan Cihan erfreut.

BSK richtet eigene Turniere und für den BFV aus

Diesmal standen die Nachwuchsturniere zwischen den Jahren, also vom 27. bis 30. Dezember, auf dem Programm. Von morgens bis abends waren die Kinder und Cihan in der Halle. Das sei schon sehr anstrengend gewesen, sagt der 49-Jährige. Wenige Tage zuvor hatte der BSK im Auftrag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit den Ostallgäuer Hallenmeisterschaften für die E- und D-Junioren ausgerichtet – und noch zwei weitere eigene Turniere, ehe der eigentliche Höhepunkt erfolgte. „Ohne die Eltern ist so etwas überhaupt nicht möglich“, erklärt Cihan und verweist dabei auf rund 50 Kuchenspenden, die eingegangen sind. Dazu wurden über 1000 Semmeln und 450 Brezen an vier Tagen benötigt. „Wir haben jeden Tag unseres viertägigen Sportevents sowohl personell als auch strukturell vorbereitet. Dass es am Ende so reibungslos verlaufen ist, macht uns stolz“, berichten die stellvertretenden Nachwuchsleiter Andreas Reckziegel, Mario Piredda und Kaan Serali unisono.

Die G-Jugend schießt die meisten Tore

„Besonders freut uns, dass wir von den teilnehmenden Vereinen nur positive Rückmeldungen für die Ausrichtung erhalten haben. Dies ist für uns ein enormer Ansporn“, betont Cihan. Und ohne Gönner und Sponsoren seien auch die Hallentage nicht komplett zu stemmen, erklärt der Nachwuchschef und bedankt sich vor allem bei der Allianz Versicherungsagentur Didem Kapagan in Neugablonz. Insgesamt folgten bei den acht Nachwuchsturnieren im Rahmen der Hallentage 58 Mannschaften der Einladung des BSK. Alles in allem fielen 520 Tore, wobei die meisten Treffer, nämlich 82, bei der G-Jugend erzielt wurden. Bei der C-Jugend gab es 81 Tore. Die wenigsten Treffer fielen bei der B-Jugend und beim E3/E4-Turnier – nämlich jeweils 49 Tore.

BSK Neugablonz schlägt sich sportlich gut

Sportlich gesehen hat sich der BSK bei seinen eigenen Turnieren mehr als gut verkauft. So belegten die G-Junioren den ersten Platz, Rang zwei erkämpfte sich das E-Juniorenteam des BSK. Mit der Teilnahme von Wacker Innsbruck gab es bei den C-Junioren sogar internationales Flair. Der BSK holte sich hier den dritten Platz.

Unterdessen steht bereits das Datum für die Nachwuchs-Sommerturniere fest. Sie finden vom 4. bis 6. Juli 2025 statt. Schon jetzt sind erste Anmeldungen eingegangen. Alle Ergebnisse zu den Hallentagen gibt auf der Homepage des Vereins: www.bsk-olympia-neugablonz.de.