Ausgebremst und abgerutscht: Futsal Allgäu verliert

Futsal Allgäu geht im Endspurt der Regionalliga Süd-Saison die Puste aus. Die Dribbelkünstler verloren ihr letztes Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Ende deutlich mit 3:7. Damit ist für die Allgäuer auch die Vizemeisterschaft in Gefahr. Denn die Badener haben durch den Erfolg in der Schmuckstadt Rang zwei inne. Futsal Allgäu ist sogar auf Rang vier abgerutscht.

Dritte Niederlage in Folge für Futsal Allgäu

Bereits gegen Spitzenreiter und Meister Young Boys Balkan Pfarrkirchen (4:5) und TSV Neuried (2:5) stand das von Spielertrainer Erduan Topallaj angeführte Team auf verlorenem Posten. Nun gab es die dritte Pleite in Serie. Vize-Vereinschef Marco Steiner meint dazu: „Leider konnten die Jungs ihre Leistung nicht abrufen. Karlsruhe hat einen Sahnetag erwischt.“ Seiner Ansicht nach hatte man gegen die Badener das Glück nicht gepachtet. „Wir finden aktuell nicht zu unserem Spiel. Viele Kleinigkeiten, die es uns zusätzlich schwer machen, sorgen dafür, dass wir dem Gegner nicht unseren Stempel aufdrücken können“, analysiert Steiner.

Allgäuern fehlen vier Leistungsträger

Beim letzten Pflichtspiel vor eigenem Publikum fehlten zwar Josip Kordic, Naim Nimanaj, Andreas Stelz und Mirhan Kaya. Trotzdem stand Futsal Allgäu eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung. Sein Debüt gab übrigens Neuzugang Eray Dogan.

Der Spielverlauf ist schnell erzählt. Die Gäste schafften in der 11. und 14. Minute mit ihren Toren die nicht unverdiente 2:0-Führung. Doch die Antwort der Heimmannschaft folgte prompt durch Mathias Franke, der angeschlagen ins Spiel gegangen war, mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 (14.). Futsal Allgäu hatte diesmal einen bissigen und effektiven Gegner, der nach der Pause per Doppelschlag (25./26.) auf 4:1 erhöhte.

Big Points für den direkten Konkurrenten

Zwar konnte Franke erneut wieder verkürzen, doch Futsal Allgäu fand gegen den KSC spielerisch kein Rezept. Selbst als der Gastgeber zwischenzeitlich mit Flying Keeper agiert hatte, blieben die Badener abgezockt und schraubten das Ergebnis am Ende nach oben. „Nicht gewonnen zu haben gegen einen direkten Konkurrenten, ist im Nachhinein betrachtet sehr schmerzvoll“, sagt Marco Steiner.

Futsal Allgäu knackte in diesem Match auch nicht die 100-Tore-Marke, aktuell haben sie 99 Treffer erzielt. Viel bitterer ist dagegen der Rutsch in der Tabelle auf Rang vier. Theoretisch ist die Vizemeisterschaft in der Regionalliga noch möglich, doch müssen in den verbleibenden zwei Auswärtsspielen zwei Siege her, wobei der KSC selbst patzen muss.

Es folgt das nächste Topduell

Am kommenden Wochenende geht es für die Allgäuer zum direkten Duell gegen die Black Forest Freiburg. Die Breisgauer haben sich auf Rang drei vorgeschoben, punktgleich mit Futsal Allgäu – beide 31 Zähler. Zum Finale reisen die Allgäuer zum abgeschlagenen Aufsteiger Remchingen, der die Liga wieder verlassen muss.