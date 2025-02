Kaufbeurens neues Goldenes Buch - ein kleines Kundwerk

Zum 100. Geburtstag des aktuellen Goldenen Buches legt die Stadt Kaufbeuren ein neues Gästebuch auf – ein handgefertigtes Meisterwerk, das die Handwerkskunst und Kreativität der beteiligten Künstler widerspiegelt. In das Buch tragen sich in der Regel hohe Gäste der Stadt ein.

Goldenes Buch: Ledereinband macht das neue Buch robuster

Kunst- und Handwerks-Buchbinder Rolf Nimmert aus Oberostendorf, der bereits in der Vergangenheit für das Stadtarchiv in der Buchrestauration Aufträge übernahm, fertigte das großformatige Gästebuch mit einem edlen Ledereinband. Der Buchrücken sei so gestaltet, dass nicht nach 100 Jahren - wie beim bisherigen Buch - Einrisse erkennbar werden, erzählte Herr Nimmert augenzwinkernd. (Lesen Sie auch: Auschwitz-Überlebende in Kaufbeuren: „Ich hatte eine schöne Kindheit“)

Kaufbeurer Wappen in mehreren Farbschichten

Die freischaffende Künstlerin Bärbel Pfleghar mit Kunstatelier und Galerie in Waal gestaltete das Stadtwappen in Ölmalerei. Um Haltbarkeit und Tiefe zu erzielen, wurde das Wappen in mehreren Farbschichten auf den Ledereinband aufgebracht und die Oberfläche versiegelt.

Ortsteile sind mit ihren Wappen vertreten

Jörg Opperskalski, ehemals Lehrer an der staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck iin Neugablonz, gestaltete kunstvolle Metallelemente mit den Wappen der Ortsteile Neugablonz, Oberbeuren, Hirschzell und Kemnat für die Buchecken, die dem Gästebuch eine Veredelung verleihen und die Langlebigkeit erhöhen sollen.

Das alte (links) und das neue Goldene Buch der Stadt. Foto: Christoph Rothe/Stadt Kaufbeuren

Ulrich Peter, Inhaber von Grafikwerk, bereitet seit vielen Jahren die Gästeeintragung zu besonderen Anlässen im Goldenen Buch der Stadt Kaufbeuren vor. Er unterstützte die Auswahl des Papiers im neuen Buch.