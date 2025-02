Acht Bewerber für den Kiosk am Oggenrieder Weiher

Mit einer leichten Verspätung begann die zweite Gemeinderatssitzung in Irsee in diesem Jahr. Grund dafür war, dass sich Bewerber, die den Kiosk am Oggenrieder Weiher betreiben wollen, dem Vierergremium des Gemeinderates vorgestellt hatten. Bürgermeister Andreas Lieb wie auch Bertram Sellner waren „hoch erfreut“ über acht Bewerber für den Kiosk, „das sind wirklich alles nette Leute“. Nachdem der bisherige Betreiber gekündigt hatte, war eine Neubesetzung erforderlich geworden.

Fünf Bewerber, die vorab einen Fragebogen des Rats zum Betrieb des Kiosks beantwortet haben, wurden zu einem Gespräch eingeladen. Der Fragebogen deckte unter anderem folgende Themen ab: die saisonbedingten und täglichen Öffnungszeiten, die Ersthelferausbildung, das Verkaufsangebot (von der Wurstsemmel bis zu den Pommes), mindestens ein alkoholfreies Getränk, das günstiger ist als die alkoholischen Getränke, recyclingfähiges oder wieder verwendbares Geschirr, Planung von Events, der Platzbedarf, Sitzmöbel und die Betreuung des zu reaktivierenden Schachfeldes.

Zwei Bewerber für den Kiosk sind in die engere Auswahl gekommen

Weitere zentrale Themen betrafen die notwendigen Investitionen, die die Pächter erbringen müssen – von der Kaffeemaschine bis zum Kühlschrank. Die Marktgemeinde Irsee stellt den Elektro- und Wasseranschluss inklusive der Müllentsorgung und erhält für die Nebenkosten monatlich 300 Euro und 150 Euro Pacht. Zwei Anbieter kamen in die engere Auswahl. Das Vierergremium will die Entscheidung über die Verpachtung dann möglichst bald bei einem weiteren Lokaltermin am Oggenrieder Weiher treffen.

Die Auftragsvergabe der Planungsleistungen für das Seniorenwohnheim sei nun nach der Ausschreibung auch für die Tragwerksplanung und für die Bauphysik in freier Vergabe entschieden worden .Ein Anwaltskanzlei hat die Prüfung der Angebote nach Eignung, Erfahrung in vergleichbaren Projekten, Konzeption und Preis sowie Referenzen vorgenommen. Die Räte stimmten den Vorschlägen zu, sodass nun die Beauftragung erfolgen kann.

Gemeinderat Irsee vergibt Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Eichenweg Süd“

Das Gremium beschloss auch einstimmig die Freigabe für eine beschränkte Ausschreibung für die Vergabe der Erschließungsarbeiten des erweiterten Baugebiets „Eichenweg Süd“. Laut Gemeinde haben sich bereits zwölf Interessenten gemeldet, die dort bauen wollen. Nun soll die Erschließung starten, mit dem Straßenbau für den Eichenweg und zwei Stichstraßen, der Verlegung der Wasserkanäle sowie den entsprechenden Hausanschlüssen. Die geschätzten Kosten liegen im hohen sechsstelligen Bereich.

Abschließend berichtete Bürgermeister Andreas Lieb noch von zwei Spenden, deren Annahme die Gemeinderäte zustimmten. Die Grundschule hatte als Preis eine Holzeisenbahn gewonnen und möchte sie inventarisieren. Der Kindergarten kann dank einer Förderung das Theater Eukitea für eine Aufführung engagieren, die Mut und Fantasie der Kinder inspirieren soll.