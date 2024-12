So hilft Honig bei der Fettverbrennung

Harte Arbeit für die Bienen, harte Arbeit für die Imker: Der Germaringer Imker Manfred Holderied berichtet von einem durchwachsenen Jahr für die Honigproduktion. Sein Honig war aber auch heuer spitze. Beim bayerischen Honigfest in Hauzenberg brillierte Holderied unter 206 teilnehmenden Imkern. Der Landesverband Bayerischer Imker verlieh ihm für seine Honige zweimal die Medaillen in Gold 1 a und einmal Silber. Außerdem erhielt er die Auszeichnung „Bester Honig Bayerns“. Diese Auszeichnung wird in jeder Tracht nur einmal verliehen und bekommt nur der Honig mit einem extrem hohen Enzymgehalt.

