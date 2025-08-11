100.000 Euro Sachschaden nach Feuer in Dösinger Lagerhalle

Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen (11.8.2025) sind die Sirenen weithin zu hören: Feueralarm in der Lagerhalle eines Dösinger Industriebetriebes. Mehrere Landkreisfeuerwehren rücken aus. Auch die Kaufbeurer Einsatzkräfte werden alarmiert.

Feuer wütet in Dösinger Lagerhalle

Nach kurzer Zeit haben die Wehren das Feuer in der Halle am östlichen Ortsausgang unter Kontrolle. Als die Sonne aufgeht, ist die verrußte Fassade der Lagerstätte zu sehen. Vor dem Tor fließt das Löschwasser ab.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Morgen auf etwa 100.000 Euro. Die Brandfahnder der Kripo versuchen nun herauszufinden, was das Feuer ausgelöst hat. Derzeit ist die Ursache laut Polizei unklar.

Mehr als 70 Einsatzkräfte rücken aus

Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Westendorf, Germaringen und Stöttwang mit insgesamt mehr als 70 Kräften. Auch der Löschzug Neugablonz der Kaufbeurer Feuerwehr mit einer Drehleiter wurde von der Leitstelle alarmiert, vor dem Eintreffen in Dösingen aber wieder abbestellt, da die Landkreisfeuerwehren das Feuer unter Kontrolle hatten.