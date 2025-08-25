Icon Menü
Gute-Pflegelotsin in Kaufbeuren: Ihre Tipps für ein aktives Leben im Alter

Neues Angebot in Kaufbeuren

Gut informiert aufs Alter vorbereitet - hier werden Betroffene fündig

Im Projekt „Gute-Pflegelotsin“ berät die Stadt Kaufbeuren Menschen zu Vorsorge und Unterstützung, aber auch über Freizeitgestaltung. Wer konkret wie davon profitiert.
    Das Beratungsangebot von Sophia Kraiß kommt an, etwa bei dieser 81-jährigen Frau, die durch das Projekt nicht nur entlastet wurde, sondern nun auch wieder aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnimmt.
    Das Beratungsangebot von Sophia Kraiß kommt an, etwa bei dieser 81-jährigen Frau, die durch das Projekt nicht nur entlastet wurde, sondern nun auch wieder aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Foto: Felix Franke

    Elisabeth hat den Kaffeetisch auf ihrer Terrasse in Kaufbeuren bereits gedeckt, als ihr Besuch kommt. Mit einem Lächeln begrüßt sie die Pflegelotsin Sophia Kraiß. Bereits zum zweiten Mal nimmt Elisabeth das Angebot der präventiven Hausbesuche der sogenannten „Gute-Pflegelotsin“ in Anspruch – diesmal jedoch unter ganz anderen Vorzeichen. Während sie beim ersten Termin noch ihren pflegebedürftigen Lebensgefährten zu Hause betreute und sich über Entlastungsmöglichkeiten informierte, lebt sie inzwischen wieder allein in ihrer Wohnung.

