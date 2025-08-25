Gut informiert aufs Alter vorbereitet - hier werden Betroffene fündig

Elisabeth hat den Kaffeetisch auf ihrer Terrasse in Kaufbeuren bereits gedeckt, als ihr Besuch kommt. Mit einem Lächeln begrüßt sie die Pflegelotsin Sophia Kraiß. Bereits zum zweiten Mal nimmt Elisabeth das Angebot der präventiven Hausbesuche der sogenannten „Gute-Pflegelotsin“ in Anspruch – diesmal jedoch unter ganz anderen Vorzeichen. Während sie beim ersten Termin noch ihren pflegebedürftigen Lebensgefährten zu Hause betreute und sich über Entlastungsmöglichkeiten informierte, lebt sie inzwischen wieder allein in ihrer Wohnung.

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freizeitgestaltung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorsorge Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis