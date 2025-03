„Keine zeitgemäße Kulturentwicklung mehr möglich“

„Aus schlank wird bei einer Diät nicht unbedingt wohlproportioniert“ - Günther Pietsch versuchte trotz allem, den Zustand der von ihm geleiteten Kulturabteilung im Kaufbeurer Rathaus einigermaßen kunstvoll zu beschreiben. Bei der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses erläuterte er, welche Auswirkungen die wiederholten Sparrunden zur Haushaltskonsolidierung in seinem Bereich hinterlassen.

Trotz allem gibt es noch viel Kultur in Kaufbeuren

Die einleitende Frage von Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU), ob es überhaupt noch Kultur in der Stadt gebe, konnte Pietsch freilich bejahen. Traditionell weise die hauptamtliche Kulturarbeit in der Wertachstadt die besagte Schlankheit auf, während der größte Teil der Aktivitäten durch ehrenamtlich getragen werde. Von den Veranstaltungen, an denen die Kulturabteilung im Rathaus direkt beteiligt ist, wies Pietsch unter anderem auf den neu konzeptionierten „Altstadtsommer“ hin. Auch die Kombination des Lichtkunstprojektes „Kaufbeuren leuchtet“ mit dem Candle-Light-Shopping des Aktionskreises habe sich bewährt.

Seit 2023 wurde das Budget der Kulturabteilung um 140.000 Euro gekürzt

Dass das Budget der Kaufbeurer Kulturabteilung seit 2023 um 140.000 Euro und damit um 15 Prozent gekürzt wurde, mache sich aber massiv bemerkbar. Auch die personelle Ausstattung sei mit der Streichung der Stelle von Barbara Lackermeier, die für den Bereich „Kulturprogramm und Netzwerk“ zuständig war, um ein Viertel geschrumpft. „Eine zeitgemäße Entwicklung einer urbanen Kultur ist unter diesen Bedingungen nicht möglich“, resümierte Pietsch.

2025 verleiht Kaufbeuren keinen Kulturpreis und keinen historischen Förderpreis

Die Veranstaltungen unter direkter Beteiligung seiner Abteilung würden weniger, kleiner und kürzer. Das Stadtmuseum bleibt künftig auch dienstags geschlossen, bietet weniger Sonderausstellungen und legt seinen Stufenplan zur Neukonzeption der Abteilung zum 20. Jahrhundert auf Eis. Das Stadtarchiv arbeitet mit reduziertem Budget und verzichtet 2025 auf die Auslobung eines historischen Förderpreises. Auch der Kulturpreis der Stadt wird heuer nicht verliehen, und die Projektierung eines alternativen Kulturzentrums in der Innenstadt wurde in die Hände des privaten Architektenkollektivs „Supertecture“ übergeben.

Warum die Kulturschaffenden nur am Rande von den Kürzungen betroffen sind

Allerdings - und das betonten auch Julia von Stillfried (CSU), die Kulturbeauftragte des Stadtrats, und der zuständige Referatsleiter Andreas Bauer - sind die Kaufbeurer Kulturschaffenden nur am Rande von den Kürzungen betroffen. Denn bis auf das Kunsthaus, das mit 10.000 Euro weniger Zuschuss pro Jahr auskommen muss, blieben die Regelzuwendungen der Kommune für Vereine und Institutionen konstant. Freie Projektfördermittel sind laut Pietsch auch 2025 vorhanden, deren Vergabe müsse aber strikter gehandhabt werden.

„Das Glas ist halbvoll“, meint Referatsleiter Andreas Bauer

Angesichts der nach wie vor enormen Leistung der Ehrenamtlichen in der Kaufbeurer Kultur „ist das Glas halbvoll“, verbreitete Bauer Optimismus, und OB Bosse rief zum Durchhalten auf, bis sich die finanzielle Situation der Stadt irgendwann wieder verbessert.