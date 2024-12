Schöne Bescherung: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Eigentlich kehrt am Nachmittag der 24. Dezember Ruhe in der Stadt ein. In einer Senioreneinrichtung an der Schnelle in Kaufbeuren stand jedoch die Feuerwehr vor der Tür.

25 Einsatzkräfte rücken wegen eines Brandalarms aus

Dort hatte am frühen Dienstagnachmittag die Brandmeldeanlage ausgelöst. 25 Einsatzkräfte rückten aus. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner Essen auf dem Herd anbrennen lassen. (Lesen Sie auch: Überhitzter Ölofen hält Kaufbeurer Feuerwehr auf Trab).

Keine Verletzten bei Einsatz in Senioreneinrichtung

Die Feuerwehr musste den Gebäudeteil lediglich kontrollieren. Um die Räume zu belüften, reichte es aus, die Fenster zu öffnen. Verletzt wurde niemand. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt, und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.