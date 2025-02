Qualität schlägt Leidenschaft: Warum der ESVK gegen Krefeld verloren hat

Bereits im Vorfeld der Partie zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Krefeld Pinguinen am Freitagabend wurde vom Verein noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt und auf die Bedeutung dieser Partie aufmerksam gemacht. Auch die Mannschaft posierte tags zuvor mit rot-gelben Schals in der Fankurve und warb für Unterstützung in dieser angespannten Lage. Oder wie es der Kaufbeurer Kult-Stürmer Max Oswald ausdrückte: „Wir sind uns der Situation bewusst, doch wir haben es noch in der eigenen Hand.“ Aber dann kam es anders als gedacht. Es setzte eine 2:4-Niederlage, da beim Eishockey der Gegner eben meistens viel mehr als das Zünglein an der Waage ist.

