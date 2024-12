Türchen 6: Weihnachtsmarkt allerorten

Weihnachtsmärkte sind in den vergangenen Jahren sozusagen wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Um länger als im Advent geöffnet zu sein, heißen sie jetzt immer öfter Wintermärkte. Es gibt sie an den überraschendsten Orten. So auch am Flughafen in München.

Weihnachtsmarkt Flughafen München: Geklotzt, nicht gekleckert

Und dort wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Auf der nach eigenen Angaben größten überdachten Freifläche Europas zwischen den beiden Terminals befinden sich zahlreiche Buden mit kulinarischen Köstlichkeiten und auch allerlei Schnickschnack von Lederwaren über Klangschalen bis zu Bekleidung und natürlich Weihnachtsdeko. Ob es ökologisch sinnvoll ist, dafür einen Wald mit echten Tannen aufzustellen, bleibt dahingestellt. Aber was ist an einem Flughafen schon ökologisch? Da kommt es auf die paar Bäumchen wohl auch nicht mehr an. Wer anschließend in die Ferne schwebt, hat seinen ökologische Fußabdruck ohnehin schon ruiniert.

Weihnachtsmarkt Flughafen München: mit Eisfläche und Bühne

Willkommen sind aber nicht nur Flug- sondern auch alle anderen Gäste. Schließlich gibt es inmitten der Buden eine große Eisfläche, wo man Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen kann. Bei Auftritten auf der Bühne „ist für jeden Geschmack der passende Musikstil dabei“, versprechen die Veranstalter. Doch damit nicht genug: Ein Programm von Adventskranzbinden bis Kasperltheater warten auf Alt und Jung.

Irgendwie zu viel des Guten?

Irgendwie zu viel des Guten? Am Ende, ist der ein oder die andere halt doch froh, wenn er/sie aus der Ferne zurückkommt, in diese heimelige Welt einzutauchen und nach dem vielen fremdländischen Essen endlich wieder in eine echte bayerische Wurst beißen zu können.

In unserem Adventskalender „Heiter durch den Advent“ teilen Redaktionsmitglieder persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse. Kleine Geschichten, die den Alltag erhellen und Sie, liebe Leserinnen und Leser, locker-flockig durch die Vorweihnachtszeit begleiten sollen. Alle bisher geöffneten Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.