Türchen 21/22: Vereint im Zorn

Weihnachten ist die Zeit für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Beides wird nicht nur gefördert durch positive Erfahrungen, sondern auch durch Unmut und Zorn. Womit wir bei der Deutschen Bahn wären.

Wegen Zugverspätung: Die knappe Umstiegszeit wird noch knapper

Es ist ein Samstag im Advent, mit dem Zug soll es an den Chiemsee gehen. Wegen der obligatorischen Verspätung wird die ohnehin schon knappe Umstiegszeit am Münchner Hauptbahnhof noch knapper. Um den Zug noch zu erreichen, sprinten Fahrgäste mit Sack und Pack durch den Bahnhof. Am Gleis wartet eine Überraschung: Das Transportmittel der Wahl fährt spontan nicht vom Hauptbahnhof ab, sondern vom einige Stationen entfernten Ostbahnhof. Anfängliche verdutzte Blicke weichen empörtem Gemurmel.

Dann wird es weihnachtlich: Die Leidensgenossen solidarisieren sich. Einer kennt den Weg zum Ostbahnhof, Fremde tragen Gepäckstücke und sogar Kleinkinder ihrer Mitreisenden. So geht es mit einer Geschwindigkeit, die nach Olympiaqualifikation schreit, zur nächsten Station - Hürdenlauf mal anders.

Ein Hoffnungsschimmer für alle, die über die Feiertage mit dem Zug verreisen

Abgehetzt angekommen, wartet die nächste Überraschung auf die Truppe: Der Zug hat Verspätung. Schimpftiraden weichen Gelächter. Auf der (irgendwann) folgenden Fahrt plaudern die ehemals Fremden wie Freunde bis zum Chiemsee. Unmut und Zorn können eben auch das Gemeinschaftsgefühl stärken. Vielleicht ist das ja ein Hoffnungsschimmer für all jene, die über die Weihnachtsfeiertage mit dem Zug verreisen möchten. Danke DB!

