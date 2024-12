Türchen 14 und 15: Ärger beim Himmelspersonal

Das Christkind soll zurzeit richtig Stress haben. Wie aus dem Nichts erscheint es bei jedem Weihnachtsmarkt. Und ist der Trubel noch so groß, es verliert nie seine Ruhe und den gütigen Gesichtsausdruck. Jetzt aber schlägt die Gewerkschaft der Beschäftigten rund um das Weihnachtsfest (GdBrudW) Alarm. „Es reicht“, heißt es in einer Pressemitteilung aus der europäischen GdBrudW-Zentrale in Finnland.

Sogar das Stall- und Krippenpersonal geht auf die Barrikaden

Nikolaus, St. Martin, Engel, die Heiligen Drei Könige, sogar der amerikanische Weihnachtsmann und das Stall- und Krippenpersonal drohen mit Arbeitskampf noch vor dem Fest, wenn sich nichts ändert. Erste Termine auf Weihnachtsmärkten im Allgäu bleiben unbesetzt: Kinder, enttäuscht und verloren im Glühweindunst. Väter und Mütter, genervt mit den Augen rollend. Und Musikkapellen, die angesichts ausbleibender Auftritte des Himmelspersonals einfach durchspielen.

Knallharte Forderungen der heiligen Arbeitnehmervertretung

Die heilige Arbeitnehmervertretung formuliert knallharte Forderungen, wie zum Beispiel mehr Mitspracherecht bei Auftritten während der neumodischen Winterfeste. Gegenstand der unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen hinter der Himmelspforte sind jedoch die Einstellung von Hilfspersonal für die Sichtung der vielen Kinderwünsche auf den Christkindlmärkten zwischen Kaufbeuren und Buchloe, staubedingte Ausfallhonorare bei Auftritten mit Anfahrt über die B12, Überstundenausgleich nach Bahnreisen mit Verspätung und Haftungsausschluss bei fehlerhafter Paketzustellung.

Lebenshaltungskosten steigen: Glühwein und Schupfnudeln immer teurer

Nicht zuletzt soll über weitere Angebote nachgedacht werden, um die Jobs für junge Bewerber und Bewerberinnen attraktiver zu machen. Zur Debatte steht ein höherer Spesensatz, da die Preise für Glühwein und Schupfnudeln nur einen Weg kennen – nach oben. Die GdBrudW gibt sich schon mal kampfeslustig: „Engpässe bei der Bescherung sind nicht ausgeschlossen.“

