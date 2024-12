Türchen 7 und 8: Der Influencer mit der Bischofsmütze

Heutzutage wirken ja allerhand Leute bei der Erziehung der Kinder mit. Neben Eltern und Großeltern spielen Pädagoginnen und Pädagogen in Kita und Schule eine immer größere Rolle. Vor allem aber sind da zahllose Miterzieher, die aus den digitalen Endgeräten des Nachwuchses quasseln und diesen im besten Fall mit viel Quatsch unterhalten. Im schlechteren Fall untergraben You-Tuber und Influencer mit ihren Ansichten und Empfehlungen aber auch die Autorität der echten Erziehungsberechtigten - und wenn es nur darum geht, sich auf eine maximale Zeit zu einigen, während der die unechten Erziehungsberechtigen sich in die Erziehungsarbeit einmischen dürfen.

Ein Ur-Instinkt fährt durch Mark, Bein und vielleicht auch die WLAN-Verbindung

Fast schon verzweifelten Charakter hatte da der Hinweis des Autors am Nikolaustag, dass der heilige Mann mit seinem ruppigen Knecht Ruprecht auch im fortgeschrittenen Alter der Kinder noch vorbeischauen und den heute wieder allzu lang genutzten Tablet-Computer mitnehmen könnte. Wenige Augenblicke später dröhnte tatsächlich Schellenklang durch die Straße: Ein Nikolaus mit dunklem Gefährten war unterwegs zu seinem nächsten Einsatzort - und ein Ur-Instinkt aus vermeintlich längst vergangenen Tagen fuhr dem Nachwuchs durch Mark, Bein und vielleicht auch die WLAN-Verbindung. Unversehens tat sich Einsicht auf: Tatsächlich wäre es jetzt wohl schlauer, das Tablet mal ans Ladekabel zu hängen und noch einen Blick in die Englisch-Vokabeln zu werfen. Wer weiß, ob einer dieser Erziehenden an der Schule morgen nicht doch eine Ex aus dem Sack zieht, hörte man den eben noch unwilligen Power-User sagen.

Eine vorweihnachtliche Wohligkeit, wie man sie gar nicht mehr für möglich hält

Beim Erziehungsberechtigten stellte sich eine vorweihnachtliche Wohligkeit ein, wie man sie im üblichen Adventswahnsinn eigentlich gar nicht mehr für möglich hält. Der heilige Mann mit der Bischofsmütze ist und bleibt der analoge Erziehungs-Influencer schlechthin - Gott sei Dank!

In unserem Adventskalender „Heiter durch den Advent“ teilen Redaktionsmitglieder persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse. Kleine Geschichten, die den Alltag erhellen und Sie, liebe Leserinnen und Leser, locker-flockig durch die Vorweihnachtszeit begleiten sollen. Alle bisher geöffneten Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.