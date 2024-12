Türchen 13: Von unvermeidlichen Weihnachtshits - eine Verteidigung der festlichen Beschallung

Mit Traditionen soll man nicht brechen. Jahr für Jahr führt „Last Christmas“ von der Gruppe Wham zwei Hitlisten an: Der Song ist die Nummer eins der meistgespielten Weihnachtslieder. Und er ist die Nummer eins bei den Umfragen zum nervigsten Weihnachtslied. Es wäre ein wahres Weihnachtswunder, wenn sich daran dieses Jahr etwas ändern sollte.

Grenzenlose Abneigung gegen „Last Christmas“

Bei einem britischen Ehepaar geht die Abneigung gegen den Hit offenbar so weit, dass es ihn vor ein paar Jahren komplett verbieten lassen wollte. Dazu sammelten die beiden Geld, um die Rechte an dem Lied zu kaufen und es anschließend in der Versenkung verschwinden zu lassen. Dass die Aktion gescheitert ist, davon kann jeder Radiohörer spätestens seit Ende November ein Lied singen.

Musikalisch kann es hart werden

Weihnachten kann eine musikalische Tortur sein - auf dem Weihnachtsmarkt, beim Einkaufen und an Heiligabend, wenn die Kleinen munter ihre Blockflöte malträtieren und „Oh Tannenbaum“ zur Aufführung bringen.

Habt ein Herz für Mariah Carey und Co.

Doch wenn es sonst schon keiner tut, dann breche ich heute eine Lanze für Mariah Carey und ihre Kollegen. Mal Hand aufs Herz, was wäre das Fest der Liebe denn ohne die schnulzigen Weihnachtshits? Das unvermeidliche Glöckchengebimmel im Hintergrund gehört zum Advent wie Zimtplätzchen und Glühweinduft. „Hoppsa, Schwabaliesel“ beim Tänzelfest ist schließlich auch jedes Jahr dasselbe, und dennoch oder gerade deshalb geht den Zuschauern das Herz auf, wenn die Jüngsten alle Jahre wieder singen und tanzen.

„White Christmas“ nicht nur im Radio

Deshalb freue ich mich auch heuer wieder auf „White Christmas“ – am liebsten nicht nur aus dem Radio. Denn ich weiß, dass die besinnliche Dauerbeschallung ein Ablaufdatum hat. Spätestens an Silvester ist es vorbei damit. Und wir haben wieder elf Monate Zeit, uns auf das nächste Weihnachtsfest zu freuen. In diesem Sinne – Feliz Navidad.

In unserem Adventskalender „Heiter durch den Advent“ teilen Redaktionsmitglieder persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse. Kleine Geschichten, die den Alltag erhellen und Sie, liebe Leserinnen und Leser, locker-flockig durch die Vorweihnachtszeit begleiten sollen. Alle bisher geöffneten Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.