Türchen 9: Advent, Advent, die Zeit rennt

Warum ist die Vorweihnachtszeit so stressig? Vielleicht, weil sie enorm viele Aufgaben mit sich bringt, die wir romantisch mit Lichtern und Lametta überdecken. Plätzchen backen! Weihnachtsmärkte besuchen! Geschenke kaufen! Die zehnte Weihnachtsfeier in der Woche überleben! Im Ernst: Wer behauptet, der Advent sei die Zeit der Ruhe, hat offenbar nie versucht, eine Lichterkette zu entwirren oder es gewagt, die Küche zu betreten, wenn seine Mutter Plätzchen backt.

Das Problem mit den Plätzchen

Mitte November hieß es noch, dass dieses Jahr nicht so viel gebacken wird wie in den vergangenen Jahren. Übersetzt in die Sprache von Müttern heißt das: Es werden nur zehn verschiedene Plätzchensorten gebacken und nicht zwanzig. Man macht den Kühlschrank auf und es kommt einem ein Jahresvorrat an Butter und Eiern entgegen.

Trubel, überteuertes Essen und kalte Füße

Ein weiterer Stressfaktor sind die unzähligen Weihnachtsmärkte, die in der Adventszeit geboten sind. Ein Markt hier - ein anderer dort. Und jeden Einzelnen will man gesehen haben. Im Grunde ist es aber immer das gleiche: Trubel, überteuertes Essen und kalte Füße. Das Einzige, was auf dem Weihnachtsmarkt stressmindernd wirkt, ist der Glühwein.

„Ich hab dir jetzt doch eine Kleinigkeit gekauft“

Der Höhepunkt des Stresses liegt aber natürlich beim Kaufen der Geschenke. Der bekannteste Satz dabei dürfte sein: „Dieses Jahr schenken wir uns einfach nichts.“ Man zerbricht sich dann trotzdem den Kopf darüber, welches Präsent passend wäre. Zum Schluss hat man dann doch wieder einiges an Geld ausgegeben und ein Geschenk gekauft. An den Feiertagen kommt es dann zur „Überraschung“. „Ich hab dir jetzt doch eine Kleinigkeit gekauft“

