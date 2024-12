Türchen 3: Weihnachtserinnerungen im August

Es ist die vorletzte Woche im August: Die Sonne knallt, der Schweiß rinnt und der hitzegeplagte Mensch fragt sich, was ist noch zulässig, nicht anzuziehen – um möglichst leicht bekleidet den Arbeitstag in der flirrenden Luft zu bestehen. Da ist mittags ein Abstecher in ein gut gekühltes Einkaufsparadies ein kluger Schachzug – und der Schock groß: Auf der Suche nach Kaltgetränken steht ein riesiges, buntes, prominent platziertes Regal vollgefüllt mit Dominosteinen und Lebkuchen, Spekulatius und Zimtsternen – und das ist keine Halluzination!

Sommerliche Gier wird sofort bestraft

Was nun: Soll es der geneigte Kunde wagen, ein paar leckere Elisenlebküchlein zu erwerben und zu verspeisen? Doch die seltsame sommerliche Gier auf Weihnachtliches im August wird sofort bestraft: Nach zwei Bissen ist der Mund mit Schokolade verschmiert, beim dritten glitscht das Naschwerk aus der Hand und landet natürlich auf der Hose. Die verzweifelte Suche nach einem Taschentuch endet völlig verschokoladet mit einer sommerlichen Bräune der etwas anderen Art.

Als Lebkuchen Kinderaugen zum Leuchten brachten

Da kommen Gedanken an eine unbeschwerte Kindheit auf: Sich als kleiner Bub einen gefüllten Lebkuchen voller Genuss in den Mund zu stopfen - und danach waren die Hände mit Fruchtgelee, der Mund mit Schokolade und die Hose mit beidem bekleckert. Dafür gab es dann einen elterlichen Anschiss.

Doch der Lerneffekt von damals feite nicht vor der kaufmännischen Raffinesse von heute. Statt die Lebkuchen am besten im Winter, wenn es draußen stürmt und schneit, bei Kerzenschein und knisternden Ofen zu essen, stopft man sich die Leckereien bei 30 Grad im August in den Wanst.

In unserem Adventskalender teilen Redaktionsmitglieder persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse. Kleine Geschichten, die den Alltag erhellen und Sie, liebe Leserinnen und Leser, locker-flockig durch die Vorweihnachtszeit begleiten sollen.