Türchen 12: Merkel war's

Naturgemäß läuft rund um Weihnachten nicht alles rund. Der hohe Erwartungsdruck, dass zum Fest dieses Jahr wirklich alles perfekt sein muss, öffnet Tür und Tor für Missgeschicke. Abhilfe schafft - wer hätte es gedacht - unsere Altkanzlerin Angela Merkel. Bei der Präsentation ihres Buches gab sie der Nation jüngst folgenden Tipp mit auf den Weg: „Wenn‘s hilft, soll man sagen: Merkel war‘s.“

Eine passende Ausrede für allerlei vorweihnachtliche Missgeschicke

Der kommt in der Adventszeit wie gerufen. Die Vanillekipferl sind im Ofen verbrannt - Merkel war‘s. Die Nordmanntanne ist dieses Jahr wieder besonders krumm - Merkel war‘s. Die im Internet georderten Geschenke hängen bis nächstes Jahr im Zoll fest - Merkel war‘s. Die Kopfschmerzen nach der Weihnachtsfeier sind unerträglich - Merkel war‘s. Das Küchengerät unter dem Weihnachtsbaum kommt bei der Ehefrau nicht so gut an - Merkel war‘s. Nach den Festtagen zeigt die Wage plötzlich eine erstaunlich hohe Zahl an - Merkel war‘s.

Nun sind Schuldzuweisungen bekanntlich wenig zielführend. Aber: wenn‘s hilft...

